جزيرة المرجان تستقبل القاطنين الجدد

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبلت جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة المجموعة الأولى من سكان مشروع «باسيفيك»، الوجهة الأولى التي يتم تطويرها على أرض الجزيرة والمخصصة للسكن بشكل كامل.

وتم شغل أكثر من 300 شقة حتى أمس في مشروع «باسيفيك» الذي يتميز بإطلالات خلّابة وحصرية على شاطئ جزيرة «الأفق» التي تمثل القلب النابض لجزيرة المرجان.

و«باسيفيك» هو أول مشروع سكني حصري، يوفر إطلالة شاطئية خلابة على جزيرة المرجان. ويضم مجموعة منازل وشقق العصرية بأسعار مناسبة، جاهزة للبيع أو الإيجار مباشرة من الجهة المطورة. ويستطيع القاطنون في المنازل المطلة على الواجهة البحرية ضمن مشروع «باسيفيك» الاستفادة من المرافق الترفيهية الفاخرة، التي تشمل برك السباحة، وملاعب التنس، وصالة الألعاب الرياضية المطلة على البحر والمصممة بمجملها لتلبية متطلبات جميع الأفراد والأزواج والعائلات على حدٍ سواء. ويعتبر «باسيفيك» وجهة سياحية مثالية بفضل أشعة الشمس الدافئة على مدار العام، والشواطئ الرملية البيضاء التي تمتد لمسافة 64 كيلومتراً، فضلاً عن أنه يبعد مسافة 45 دقيقة عن دبي.