«سوق دوت كوم» يطلق متجر «أمازون العالمي» لتقديم مليون مُنتجٍ

دبي (الاتحاد)

أطلق موقع التسوق الشهير «سوق دوت كوم» أمس «متجر أمازون العالمي»، «أمازون جلوبال ستور» الذي يتيح للعملاء في الإمارات التسوق من بين أكثر من مليون منتج من شركة «أمازون» بالولايات المتحدة. وتشمل المنتجات فئات متنوعة من السلع مثل الملابس وحقائب اليد والأحذية والساعات وأدوات المطبخ واللوازم المنزلية وغيرها الكثير من منتجات أشهر العلامات التجارية المفضلة. وتتوافر واجهة الشراء في متجر «متجر أمازون العالمي» عبر زيارة موقع «سوق دوت كوم» واستخدام تطبيق الهواتف المحمولة. وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سوق دوت كوم»: «يسرنا تقديم المنتجات ذات الشعبية الواسعة عبر منصة سوق دوت كوم، لجعل خيارات الشراء العالمية أقرب من أي وقت مضى إلى عملائنا، وسنواصل تعزيز هذا التوجه».

ويوفر «متجر أمازون العالمي» عبر منصة «سوق دوت كوم» أرقى تجارب التسوق المحلية المريحة للعملاء في الإمارات. وتشمل مزايا المتجر إمكانية التسوق باستخدام واجهة اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، والدفع بالدرهم الإماراتي عبر استخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدفع النقدي عند الاستلام. ويمكن للعملاء كذلك الاطلاع على أسعار المنتجات بالدرهم الإماراتي والتي تشتمل على ودائع رسوم الاستيراد عند الدفع (إن أمكن) - ودون تكبد أي رسوم غير متوقعة تتم إضافتها لاحقاً. وبفضل خلو تجارب التسوق في المتجر من متاعب التخليص الجمركي، يتم توصيل المنتجات إلى منازل العملاء بكل سهولة ويسر.

وتتيح منصة «سوق دوت كوم» اثنين من خيارات التوصيل السلسة عبر «متجر أمازون العالمي» بدءاً من الضغط على السلعة ووصولاً إلى التوصيل، وهما التوصيل كأولوية (6-10 أيام) والتوصيل العاجل (2-5 أيام عمل). وفي حال كانت لديهم أي استفسارات حول المنتجات، يمكن للعملاء التحدث بشكل مباشر مع فريق خدمة العملاء في منصة «سوق دوت كوم» باللغتين العربية أو الإنجليزية، كما يمكنهم إرجاع المنتجات واسترداد كامل نقودهم خلال 30 يوماً من تاريخ الشراء في معظم الحالات.من جهته، قال سمير كومار، نائب رئيس قطاع تجارة التجزئة العالمية في «أمازون» «استحوذنا على منصة سوق دوت كوم لتقديم أفضل خدمات التسوق إلى ملايين العملاء بالشرق الأوسط، من خلال تزويدهم بأحدث تقنيات أمازون ومواردها العالمية الغنية. ويشكل إطلاق متجر أمازون العالمي خطوة أولى سنتبعها بالكثير من الخطوات اللاحقة، وهي تبرهن على الحضور الواثق لشركة أمازون في المنطقة، وأن استثماراتنا المتواصلة ستتيح للعملاء المزيد من الخيارات التي ينشدونها، بما في ذلك أضخم تشكيلة من المنتجات المختارة، إلى جانب أرقى تجارب التسوق الموثوقة التي تشمل باقة واسعة من المنتجات الفريدة والعلامات التجارية المرموقة من داخل الولايات المتحدة وخارجها».