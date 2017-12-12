«سوق دوت كوم» يطلق متجر «أمازون العالمي» لتقديم مليون مُنتجٍ

دبي (الاتحاد)
أطلق موقع التسوق الشهير «سوق دوت كوم» أمس «متجر أمازون العالمي»، «أمازون جلوبال ستور» الذي يتيح للعملاء في الإمارات التسوق من بين أكثر من مليون منتج من شركة «أمازون» بالولايات المتحدة. وتشمل المنتجات فئات متنوعة من السلع مثل الملابس وحقائب اليد والأحذية والساعات وأدوات المطبخ واللوازم المنزلية وغيرها الكثير من منتجات أشهر العلامات التجارية المفضلة. وتتوافر واجهة الشراء في متجر «متجر أمازون العالمي» عبر زيارة موقع «سوق دوت كوم» واستخدام تطبيق الهواتف المحمولة. وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «سوق دوت كوم»: «يسرنا تقديم المنتجات ذات الشعبية الواسعة عبر منصة سوق دوت كوم، لجعل خيارات الشراء العالمية أقرب من أي وقت مضى إلى عملائنا، وسنواصل تعزيز هذا التوجه».
ويوفر «متجر أمازون العالمي» عبر منصة «سوق دوت كوم» أرقى تجارب التسوق المحلية المريحة للعملاء في الإمارات. وتشمل مزايا المتجر إمكانية التسوق باستخدام واجهة اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، والدفع بالدرهم الإماراتي عبر استخدام بطاقات الائتمان المحلية أو الدفع النقدي عند الاستلام. ويمكن للعملاء كذلك الاطلاع على أسعار المنتجات بالدرهم الإماراتي والتي تشتمل على ودائع رسوم الاستيراد عند الدفع (إن أمكن) - ودون تكبد أي رسوم غير متوقعة تتم إضافتها لاحقاً. وبفضل خلو تجارب التسوق في المتجر من متاعب التخليص الجمركي، يتم توصيل المنتجات إلى منازل العملاء بكل سهولة ويسر.
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