«البلو مون» يبحث عن «رقم قياسي» من الانتصارات المتتالية

لندن (أ ف ب)

يسعى مانشستر سيتي إلى تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد الانتصارات المتتالية عندما يحل ضيفاً على سوانسي سيتي غداً في المرحلة السابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وابتعدت كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا بفارق 11 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بخروجها فائزة 2-1 في مباراة «الديربي» أمس الأول على ملعب أولدترافورد، محققة الفوز الرابع عشر على التوالي، لتعادل بذلك رقم أرسنال.

وعلى الرغم من أن فريق الـ«سيتيزنس» خطا خطوة عملاقة نحو إحراز اللقب الأول بإشراف جوارديولا، فإن الأخير أكد أن الأمور لم تحسم، لا سيما مع وجود 22 مباراة حتى نهاية الموسم، قائلاً في هذا الصدد: «في ديسمبر من المستحيل أن يتوج أي فريق بطلاً، لكن بطبيعة الحال الفارق مريح جداً».

وأضاف: «الطريقة التي لعبنا فيها وشخصية اللاعبين في المباراة ضد مانشستر يونايتد تعطينا دفعة معنوية هائلة، لكن المباراة ضد سوانسي لن تكون سهلة، لا سيما أن الأخير يكافح من أجل البقاء».