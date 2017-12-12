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فيروس «بيتكوين»

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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

محمد المهري خبير استثماري وباحث اقتصادي

لكل عصر ومكان مجال بيئته الخاصة، وفي كل بيئة توجد فيروسات خاصة، وفي عالم المال والاقتصاد ظهر لنا من عوالم الظلام الافتراضية فيروس المال المسمى البيتكوين، والذي أطلقت عليه اليوم بعد أبحاث عميقة اسمه فيروسBTC.

وكأن العالم عودنا في كل فترة بموجة وضربة مالية موجعة تشمل العالم كله، لاتبقي ولا تذر.

الغريب أن عملة البيتكوين أفضل مسحوق غسيل للأموال السوداء، وهي عملة تتخفى تحتها العديد من قوى الشر، ولا استبعد من وجود تمويلات إرهابية من خلال البيتكوين.

الأمر الذي أدى لتوجه الصينيين إلى الأسواق اليابانية، مما جعل اليابان أكبر سوق بيتكوين، لتصبح حصتها 51% من سوق صرف البيتكوين العالمي.

الصين لاترضى بحدوث الكوارث الاقتصادية على أراضيها لذلك منعت، فهل سنكون كالصين أم كاليابان، والوقاية خير من الهلاك.

وأيضاً، لماذا اليابان رحبت بالصينيين المتداولين للبيتكوين، ولماذا عملة البيتكوين لها رواج في اليابان، الإجابة ليست لدي. ... المزيد
     
 

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