«حرة مطار الشارقة» تكرم مستثمريها الأوائل

الشارقة (الاتحاد)

نظمت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة أمس، ملتقى وحفل تكريم للمستثمرين الأوائل والذين أتمت شركاتهم 20 عاماً في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وذلك انطلاقاً من فلسفة الهيئة واستراتيجياتها الرامية نحو دعم ورعاية المستثمرين من الأفراد والشركات، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهم في سبيل تحقيق أهدافهم وخططهم نحو التقدم والنجاح.

وخلال هذا الحفل الذي أقيم في الحديقة الخارجية لمركز الخدمات، كرم سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، عدداً من الشركات المسجلة لدى الهيئة تعمل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، بحضور ممثلي الشركات والمستثمرين المكرمين وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.

وأضاف «إننا في المنطقة الحرة لمطار الشارقة سعداء بالنجاح والنمو المتسارع الذي تشهده كل القطاعات الاستثمارية لدينا؛ إذ يتمثل هذا النجاح عبر التوسع بالمنشآت التي يقوم بها عدد من الشركات من حين لآخر، وهذا دليل واضح على النمو في الأعمال وتقدمها، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم للجميع».