بطل المربعانية

الكابتن capitano.uae@gmail.com

مع أول أيام برد المربعانيه والنفضة اللي توقعناها تطيح بالوصلاوية وترجع شباب الأهلي شوي للواجهة طلعت توقعاتنا غلط ومب أي تغيير تكون نتائجه مباشرة وإيجابية.

المهم الوصل خلص على شباب الأهلي في 30 ثانية وطبعاً بوساطة من بواسطات الساحر ليما اللي مبين بعد ما تجدد وتقرقش من الإدارة الوصلاوية نفسه انفتحت أكثر، وياويل اللي بيلاعبه الحين فوق ماهوو معذب كل الدفاعات أتوقع الدور الثاني بعض المدافعين بياخذون انذارات ولا ينصابون ولا يجابلونه ويتهأزؤن.. وبيني وبينكم أحسن ما تلعب ولا انك تلعب وتتورط وتنطرد وتورط فريقك وياك.

عموما الوصل مبدع وقدر يرجع في الوقت المناسب عقب التعادلين اللي شوي شككو الناس فيه بس مب لدرجة انك يامحمد العامري تطلع معصب وماتبا حد يتكلم عن الوصل، لاني ما أذكر طلعت وقلت هالكلام بعد مباريات عيمان وحتا ولا شفت عمرك متنومس وفايز وتشجعت تفتح النار على ربعك!

الوصل تراه مكسبه مب بس انه تصابى على ليما وطلعه من غابات البرازيل، الوصل اعتقد حصل مدرب فنان قادر يخلي من لعيبه الكل كان ينتقدهم ويطالبهم بالاعتزال يستوون حايط دفاعي ماينكسر بسهوله واسألوهم هم بيجاوبونكم، وفي نفس الوقت كيف قدر ويا الإدارة طبعاً عشان ماننساهم يحصلون لعيبه مثل العزيزي والنقبي ببلاش! وهذا يحسب لهم وينحسب على فرقهم السابقة خاصة اذا نشوف نادي العين مثلًا مب مستقر على الجهة اليمين ومحتاج هالمدافع المميز.. عموماً هذا الاحتراف وبنشوف لعيبة يعيدون اكتشاف نفسهم في أندية ثانية وهذا ينحسب بعد للاعب اللي يقاتل انه يثبت نفسه.

على طاري العين شو السالفة ليش كل المحللين يتكلمون عنه وكنه في نص الترتيب! تراه بعد متصدر مع الوصل وشاد حيله ولا خسر أي مباراة في الدوري رغم إصابة عموري كذا مباراه وإصابة الياباني الفلتة!

صح انه عموري ما سجل ولاهدف في الدور الأول وهذي ما اعتقد صارت من قبل لكن هذا مب عذر انه نحط عالفريق ونعتبر اللي يسويه ولاشي ونحبط معنوياته.

العين حاضر وبقوة في الدوري ومسوي اللي عليه وزيادة ولا حد فيكم بيقدر يستبعده من المنافسة لين آخر مباراة.

الحين بناخذ اجازة وبنروح الكويت نلعب كأس الخليج وبنشوف شيبتنا زاكاروني بيقدر يستفيد من قوة الدوري في أول اختبار صدقي واظن هالاختبار زين عشان نعرف عمرنا نكمل وياه ولا ندور حد يديد.