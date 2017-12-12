بطل المربعانية

مع أول أيام برد المربعانيه والنفضة اللي توقعناها تطيح بالوصلاوية وترجع شباب الأهلي شوي للواجهة طلعت توقعاتنا غلط ومب أي تغيير تكون نتائجه مباشرة وإيجابية.
المهم الوصل خلص على شباب الأهلي في 30 ثانية وطبعاً بوساطة من بواسطات الساحر ليما اللي مبين بعد ما تجدد وتقرقش من الإدارة الوصلاوية نفسه انفتحت أكثر، وياويل اللي بيلاعبه الحين فوق ماهوو معذب كل الدفاعات أتوقع الدور الثاني بعض المدافعين بياخذون انذارات ولا ينصابون ولا يجابلونه ويتهأزؤن.. وبيني وبينكم أحسن ما تلعب ولا انك تلعب وتتورط وتنطرد وتورط فريقك وياك.
عموما الوصل مبدع وقدر يرجع في الوقت المناسب عقب التعادلين اللي شوي شككو الناس فيه بس مب لدرجة انك يامحمد العامري تطلع معصب وماتبا حد يتكلم عن الوصل، لاني ما أذكر طلعت وقلت هالكلام بعد مباريات عيمان وحتا ولا شفت عمرك متنومس وفايز وتشجعت تفتح النار على ربعك!
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على طاري العين شو السالفة ليش كل المحللين يتكلمون عنه وكنه في نص الترتيب! تراه بعد متصدر مع الوصل وشاد حيله ولا خسر أي مباراة في الدوري رغم إصابة عموري كذا مباراه وإصابة الياباني الفلتة!
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العين حاضر وبقوة في الدوري ومسوي اللي عليه وزيادة ولا حد فيكم بيقدر يستبعده من المنافسة لين آخر مباراة.
الحين بناخذ اجازة وبنروح الكويت نلعب كأس الخليج وبنشوف شيبتنا زاكاروني بيقدر يستفيد من قوة الدوري في أول اختبار صدقي واظن هالاختبار زين عشان نعرف عمرنا نكمل وياه ولا ندور حد يديد.