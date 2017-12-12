«الاتحاد للطيران» توسع خدمات التسوق على طائراتها

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت الاتحاد للطيران عن توفير مجموعة مختارة من المنتجات على متن طائراتها التي تهدف إلى تعزيز تجربة السفر وتقديم المزيد من الخيارات لضيوفها في الدرجة السياحية، وذلك إضافة إلى خدمات الضيافة المجانية المتاحة على متن الرحلات، وتتوفر المنتجات للشراء بأسعار مغرية على عدد من الرحلات المختارة من وإلى أبوظبي.

وتشمل التشكيلة الجديدة منتجات الراحة مثل مجموعة مستلزمات السفر من «كريستيان لاكروا» للرجال والسيدات، وتتضمن منتجات حصرية للعناية بالبشرة من «أوموروفيتزا»، العلامة المجرية الرائدة في مجال العناية بالبشرة، وملابس الاسترخاء من كريستيان لاكروا التي تتوفر بمقاسات متنوعة، إضافةً إلى مشروبات فخمة، وقهوة محضرة بالتقطير البارد «كولد برو» من «كوفي بلانيت»، وعلب الأطعمة الخفيفة الشهية التي تتضمن الحلوى والمأكولات الخفيفة الصحية، وذلك بالتكامل مع خدمات الوجبات المجانية المعتادة التي توفرها الشركة على متن الطائرة.

وقالت ليندا سيلستينو، نائب الرئيس لشؤون تطوير وتقديم تجارب الضيوف بالاتحاد للطيران: «تبحث الاتحاد للطيران دوماً عن سُبل جديدة لمنح ضيوفها المزيد من الراحة والتحكم في تجارب سفرهم، من خلال إتاحة الخيارات التي تمكنهم من تخصيص رحلاتهم حسب تفضيلاتهم الشخصية».

وأضافت: «إلى جانب تقديم مستويات فائقة من الراحة والخيارات المتعددة في الأجواء، تمثل بعض هذه المنتجات كذلك أفكاراً لهدايا رائعة، ولا سيما مع الاستعداد لاستقبال موسم الإجازات، وسوف نتابع مستويات رضا الضيوف بهدف التوسع في نطاق المواد المطروحة للبيع على متن الطائرات».