فريد علي: طرد عباس «سليم» .. وضربة جزاء النصر «غير صحيحة»

علي معالي (أبوظبي)

كشف فريد علي الحكم الدولي السابق، العديد من أخطاء الحكام في هذه الجولة من دوري الخليج العربي، حيث تم احتساب ضربات جزاء غير صحيحة، كانت مؤثرة للغاية في نتيجة اللقاء، وفي نفس الوقت تم التغاضي عن ضربات أخرى صحيحة كانت ستغير مجرى النتيجة بشكل عام.

بدأ فريد علي التحليل بمباراة الوصل مع شباب الأهلي دبي، وقال: «كانت هناك حالتان مهمتان، في الدقيقة 81 خطأ للوصل وفرصة محققة للتسجيل، وتم طرد وليد عباس لاعب شباب الأهلي لارتكابه 4 أخطاء جعلته يطرد، وأدار الحكم يعقوب الحمادي المباراة بكفاءة عالية».

وعن مباراة عجمان مع حتا يقول: «في الدقيقة 30 كان يجب طرد لاعب عجمان راشد مال الله بدلاً من البطاقة الصفراء وكانت الشروط الأربعة متوفرة في طرد راشد».

وفيما مباراة النصر مع الإمارات قال: «في الدقيقة 86 هناك ضربة جزاء لم تحتسب لصالح النصر، وقبلها في الدقيقة 82 احتسب الحكم ضربة جزاء للنصر، وكانت يد وذراع اللاعب في وضع طبيعي والكرة هي التي ذهبت لليد وليس العكس، والمسافة كانت قريبة جداً، واللاعب حاول تجنب الكرة، وبالتالي فإن الشروط الأربعة كانت غير متوفرة، وبالتالي ضربة الجزاء غير صحيحة، وهذا القرار كان مؤثراً للغاية في النتيجة».

وعن مباراة دبا مع الشارقة، قال: «في الدقيقة 91 ضربة جزاء صحيحة لم يتم احتسابها لصالح الشارقة، وهذا قرار مؤثر في نتيجة المباراة».