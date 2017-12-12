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23 مليون مسافر متوقع في 2017

«مطارات أبوظبي»: افتتاح النفق بين المطار الحالي والجديد قبل نهاية العام
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

رشا طبيله (أبوظبي)

كشف عبد المجيد الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي، عن افتتاح النفق الجديد الذي يربط بين مباني المطار الثلاثة الحالية والمبنى الجديد قبل نهاية العام الجاري، واصفاً الحدث بأنه من أهم الإنجازات التي سيتم تحقيقها في المبنى الجديد.

وأضاف الخوري، على هامش الإعلان عن إنجاز محطة الإطفاء الجديدة لمبنى المطار الجديد، أن النفق سيستخدم في مجال خدمات التموين إلى جانب استخدامه للمسافرين إلى الولايات المتحدة، حيث إن إجراءات الجمارك والجوازات الأميركية موجودة في مبنى المطار الحالي فينتقل المسافرون إلى المبنى الجديد عبر النفق عند الانتهاء من إجراءات السفر لديهم، إضافة إلى استخدامه لخدمات الشحن.

وتوقع الخوري، أن «يتم إنجاز معظم أعمال الهيكل الخارجي لمبنى المطار الجديد بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن نسبة الإنجاز في المطار 86٪، حيث نسير حسب الجدول الزمني لافتتاح المطار في العام 2019».

وستصل القدرة الاستيعابية لمبنى مطار أبوظبي الجديد، الذي تبلغ مساحته الكلية 742 ألف متر مربع، إلى 84 مليون مسافر سنوياً، في وقت سيفتح أبوابه في الربع الأخير من العام 2019 ليكون أكبر مبنى مطار تحت سقف واحد في العالم.

ويخدم المطار الجديد جميع رحلات الطيران لجميع الشركات العاملة في المطار، في وقت يتم دراسة مع الجهات المعنية خيارات استخدام المباني الحالية للمطار عند افتتاح المبنى الجديد، وسيستمر العمل عند افتتاح المشروع ببرنامج السفر الذكي الذي أطلقته مطارات أبوظبي في مارس من عام 2016 بهدف تقليص زمن الإجراءات للمسافرين، وتوفير تجربة مميزة لهم في مرافق المطار التي تشمل خيارات متعددة من المطاعم ومراكز التجزئة والخدمات الترفيهية، حيث تم تقليص وقت إتمام هذه الإجراءات بنسبة 70 %. ... المزيد
     
 

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