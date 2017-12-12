7 ملايين حاوية نمطية ناولتها «موانئ أبوظبي» حتى 2017

أبوظبي (الاتحاد)
أنجزت موانئ أبوظبي مناولة 7 ملايين حاوية نمطية في ميناء خليفة منذ تشغليه في ديسمبر 2012، حتى نهاية العام الحالي، فيما ارتفعت نسبة التوطين إلى 57% في مختلف قطاعات الأعمال في الشركة بنهاية العام الجاري، بحسب الكابتن محمد جمعه الشامسي الرئيس التنفيذي للشركة. وقال الشامسي في حوار مع «الاتحاد»، إن «تشغيل المحطة الثانية لميناء خليفة في الربع الثاني من 2019 يشكل نقلة نوعية في أسعار الاستيراد والتصدير من وإلى أبوظبي»، لافتاً إلى أن وجود شركة «كوسكو» الصينية في المنطقة من خلال ميناء خليفة يحول الميناء إلى مقر إقليمي لعمليات «كوسكو» في المنطقة.
وحول إدارة الموانئ الخارجية أوضح الشامسي، أن الشركة تركز حالياً على التكامل بين ميناء خليفة والمنطقة الصناعية والمنطقة الحرة في المنطقة الصناعية، وعدم استثناء أي فرص بالخارج، مشيراً إلى إدارة موانئ أبوظبي ميناء «كامثار» في أفريقيا إضافة إلى تطوير ميناء الفجيرة الذي ينتهي خلال الربع الأول من 2019. وأشار إلى اهتمام موانئ أبوظبي بتطوير ميناء الفجيرة، مؤكداً على المزايا الكبيرة لاتفاقية الامتياز التي تم توقيعها مع ميناء الفجيرة خلال يونيو الماضي، الذي حصلت فيه موانئ أبوظبي على حقوق حصرية لتطوير البنية التحتية الموجودة للميناء وإدارة عمليات شحن الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة وخدمات نقل المسافرين عبر السفن السياحية، لمدة 35 عاماً.
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وأضاف الشامسي أن ما يهمنا هو المستقبل ولدينا خطط استراتيجية مرنة تتعامل مع التطورات العالمية، مشيراً إلى أن موانئ أبوظبي أطلقت مشروعاً في المنطقة الحرة للشركات الأجنبية الصغيرة والمتوسطة، وهي شركات ذات قدرة استثمارية محدودة وترغب في توفير مقار لها بمدينة خليفة الصناعية دون الدخول في استثمارات كبيرة، كما سيتم الانتهاء من إعداد البنية التحتية لمشروعات الوحدات الصناعية الخفيفة المخصصة للمواطنين عام 2018.
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