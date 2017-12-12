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5 سنوات من الإنجاز والتطور

%15 مساهمة ميناء خليفة في الناتج المحلي غير النفطي لأبوظبي 2030
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تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

بسام عبدالسميع (أبوظبي)

أتم اليوم ميناء خليفة الذي طورته «موانئ أبوظبي»، عامه الخامس، ومنذ ذلك التاريخ، شهد هذا الصرح الحيوي الذي يعتبر واحداً من أكثر الموانئ تطوراً في المنطقة والعالم، العديد من الإنجازات والمحطات المهمة.

وبات الميناء واحداً من أهم المرافئ في الدولة ومساهماً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يزداد العام تلو العام، حيث تطمح الشركة إلى المضي في تحقيق النمو خلال الأعوام المقبلة، وصولاً إلى المساهمة بنسبة تقارب 15% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لإمارة أبوظبي بحلول عام 2030.

وتم اختيار موقع الميناء بما يحقق الأهداف المنشودة، وبحيث يكون «ميناء خليفة» جزءاً من منظومة متكاملة تسهم في استقبال وتصدير البضائع والمنتجات وتوزيعها بشكل انسيابي وسلس إلى الجهات النهائية باستخدام أحدث وأفضل الحلول التكنولوجية المتطورة. يضاف إلى ذلك المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والصناعي والتجاري من خلال مدينة خليفة الصناعية المجاورة للميناء.

وتم إنجاز ميناء خليفة وفق الخطة الزمنية المحددة وضمن الميزانية المرصودة، لتبدأ العمليات التشغيلية، وكان الافتتاح الرسمي بتاريخ 12/12/2012.

ويمتلك ميناء خليفة الكثير من المزايا كأحد أهم مشاريع البنية التحتية في دولة الإمارات، فهو أول ميناء شبه آلي في المنطقة وأحد أكثر الموانئ العالمية تطوراً، ويعد من أهم المشاريع المتكاملة في إمارة أبوظبي والتي تسهم في تحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. ... المزيد
     
 

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