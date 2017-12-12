«الأبيض» يبدأ تدريباته استعداداً لمنافسات كأس الخليج

وليد فاروق (دبي)

بدأ المنتخب الوطني الأول مساء أمس، برنامج استعداده للمشاركة في بطولة «خليجي 23» في الكويت، وأدى اللاعبون المران الأول تحت قيادة الإيطالي ألبرتو زاكيروني، وذلك على الملعب الفرعي بنادي الوصل.

شارك في التدريبات 22 لاعباً، في غياب لاعبي الجزيرة لاستكمال مهمتهم في بطولة مونديال الأندية، فيما غاب إسماعيل أحمد مدافع العين بسبب الإصابة بوعكة صحية، ولم يغادر فندق إقامة بعثة المنتخب، كما لم يشارك عمر عبدالرحمن «عموري» واكتفى بمتابعة التدريبات من خارج الملعب، وبرر عبدالله صالح المشرف على منتخبنا ذلك بمعاناة اللاعب من الإصابة في لقاء العين والظفرة الأخير.

وأوضح صالح أن الإصابة بكدمة في القدم حرمت خميس إسماعيل لاعب شباب الأهلي دبي من المشاركة في التدريبات أمس، على أن ينضم إلى المران خلال الأيام المقبلة، بينما تم استبعاد ماجد حسن لاعب شباب الأهلي دبي في ظل حاجة اللاعب لفترة تأهيل، وبالتالي سيكون خارج حسابات المنتخب في «خليجي 23».

وكشف عبدالله صالح أن المنتخب الوطني سيلاقي نظيره العراقي في مباراة ودية الأحد المقبل، وهي التجربة الوحيدة قبل خوض كأس الخليج، بعد اعتذار منتخب البحرين.