رسمياً.. «خليجي 23» تنطلق في الكويت 22 ديسمبر

رضا سليم (دبي)

أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الخليجي لكرة القدم، عن استضافة الكويت للدورة رقم 23 لكأس الخليج العربي «خليجي 23» رسمياً خلال الاجتماع التشاوري السادس الذي عقد أمس، على أن تقام البطولة، خلال الفترة من 22 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير المقبل، وهي البطولة التي تم نقلها رسمياً من قطر إلى الكويت.

وتأتي استضافة الكويت للحدث بموافقة خليجية بالإجماع بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» برفع الحظر عن كرة القدم الكويتية.

وتضمن الاجتماع قراراً بتشكيل وفد من الاتحاد الخليجي لزيارة دولة الكويت للوقوف على تجهيزات البطولة، كما اعتمدت اللجنة القرعة التي جرت من قبل في الدوحة بعد المشاركة الرسمية لمنتخب الكويت، الذي وضع الكويت على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات السعودية والإمارات وعُمان، بينما جاء منتخب قطر على رأس المجموعة الثانية مع منتخبات العراق والبحرين واليمن، على أن يتم الإعلان عن جدول مباريات البطولة قبيل انطلاقها.

كان الشيخ أحمد اليوسف، رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أعلن رسمياً، استضافة بلاده منذ عدة أيام للحدث بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية، بعد المشاورات مع اتحادات كرة القدم في الإمارات والسعودية والبحرين، وتوجيه خطاب رسمي بالموافقة على المشاركة.