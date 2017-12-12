«مبادلة» تدرس فرصاً استثمارية جديدة بالقطاع الزراعي

أبوظبي (الاتحاد)
أكد وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار، أن «مبادلة» بدأت مؤخرا في دراسة فرص استثمارية جديدة بالقطاع الزراعي، موضحا أن ذلك يعزز استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها «مبادلة».
وقال المهيري، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش مشاركته في قمة بلومبرج للاستثمار في أبوظبي، إن الشركة تدرس فرصا عديدة بعدد من الدول سيتم الإعلان عنها قريبا.
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وسوف تتعاون الشركة مع تنفيذيين من سوفت بنك في كاليفورنيا، حيث تفتح مشروعاً مشتركاً معه، وسوف تطلق الشركة صندوقاً برأس مال 400 مليون دولار بالاشتراك مع سوفت بنك للاستثمار في شركات التقنية الجديدة في أميركا وأوروبا.
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وحول رده على الاستثمارات التقنية خاصة العملات الجديدة مثل (البيتكوين)، قال المهيري إن البيتكوين ماهي إلا خدعة، وقال» لسنا في صدد اتخاذ أية قرارات بشأنها حاليا.
وذكر أن مبادلة تركز على ضخ استثمارات جديدة في بلدان مثل البرازيل وروسيا ودول آسيوية في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطرق والنقل.