«مبادلة» تدرس فرصاً استثمارية جديدة بالقطاع الزراعي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد وليد المقرب المهيري نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار، أن «مبادلة» بدأت مؤخرا في دراسة فرص استثمارية جديدة بالقطاع الزراعي، موضحا أن ذلك يعزز استراتيجية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها «مبادلة».

وقال المهيري، في تصريحات للصحفيين أمس على هامش مشاركته في قمة بلومبرج للاستثمار في أبوظبي، إن الشركة تدرس فرصا عديدة بعدد من الدول سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأوضح المهيري، أن شركة مبادلة للاستثمار تعتزم افتتاح مكتب في سان فرانسيسكو لإدارة التزاماتها تجاه صندوق فيجن التابع لمجموعة سوفت بنك، وذلك في إطار اهتمامها بالاستثمار في قطاع التكنولوجيا، متوقعا افتتاح المكتب خلال 6 أشهر.

وسوف تتعاون الشركة مع تنفيذيين من سوفت بنك في كاليفورنيا، حيث تفتح مشروعاً مشتركاً معه، وسوف تطلق الشركة صندوقاً برأس مال 400 مليون دولار بالاشتراك مع سوفت بنك للاستثمار في شركات التقنية الجديدة في أميركا وأوروبا.

وتنوي مبادلة امتلاك 25 شركة، تركز على تقنيات المشاريع. كما تشرف مبادلة على صندوق بقيمة 200 مليون دولار سوف يستثمر في الصناديق القائمة والجديدة. ولفت إلى أن مبادلة للاستثمار تستثمر حاليا في صندوق «سوفت بنك فيجن» المتخصص في القطاعات التكنولوجية الحديثة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، ومستثمرين وشركات عالمية كبرى، مشيرا إلى أن استثمار مبادلة يصل لنحو 15 مليار دولار وصندوق الاستثمارات السعودية 45 مليار دولار. ولفت إلى أن رأسمال الصندوق يصل لنحو 100 مليار دولار.

وحول رده على الاستثمارات التقنية خاصة العملات الجديدة مثل (البيتكوين)، قال المهيري إن البيتكوين ماهي إلا خدعة، وقال» لسنا في صدد اتخاذ أية قرارات بشأنها حاليا.

وذكر أن مبادلة تركز على ضخ استثمارات جديدة في بلدان مثل البرازيل وروسيا ودول آسيوية في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية والطرق والنقل.