عرض لوحة «دافنشي» بمتحف اللـوفـر العـام المقبـل

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن لوحة «سالفاتور موندي»، منقذ العالم، ليوناردو دافنشي، سيتم عرضها بمتحف اللوفر العام 2018.

وقال المبارك لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في فعاليات قمة «بلومبيرج للاستثمار» بأبوظبي أمس: كان لدينا هدف للحصول على هذه القطعة الفنية الفريدة، وحرصنا على عرض لوحة للفنان الإيطالي العالمي، في ظل إدراكنا ما يعنيه ليوناردو دافنشي لأي متحف.

وأوضح أن اللوحة ترمز للتسامح والقبول، وعملنا منذ فترة بهدوء لاقتناء هذه اللوحة الفريدة، والتي ستكون متوافرة ليشاهدها العالم، مؤكدا أن هذا يتماشى مع طموحاتنا.

يذكر أن لوحة «سالفاتور موندي»، التي رسمتها أنامل أعظم وأشهر فنان في التاريخ، هي واحدة من أقل من عشرين لوحة معروفة لأهم رسامي النهضة الإيطالية. وتعود إلى نحو عام 1500، هي لوحة زيتية تصوّر المسيح كمنقذ العالم، وهو يواجه المشاهد، فيما يرتدي ثوباً بلون اللازورد والقرمزي، ويمسك بيده اليسرى كرة زجاجية، فيما يشير بيده اليمنى إلى علامة النعمة.

وقال المبارك، خلال كلمته بالمؤتمر إن أبوظبي لديها استراتيجية سياحية واضحة، تستهدف زيادة حصة السياحة في الناتج المحلي، لافتا إلى تقدم الأعمال في متحف زايد تمهيدا لافتتاحه خلال الربع الأول من 2018، وكذلك تقدم أعمال تصميم متحف جوجنهايم أبوظبي. وأشار إلى أهمية افتتاح متحف اللوفر بأبوظبي مؤخرا ليؤكد رسالة أبوظبي في التسامح والقبول والتواصل، موضحا أنه خلال الأسابيع الستة الماضية شهدنا العديد من الزوار الذين يتوافدون خصيصا لزيارة المتحف، وهو ما انعكس على زيادة الإشغال الفندقي، فضلا عن زيادة التواصل بين إماراتي أبوظبي ودبي، في ظل اهتمام كثير من زوار دبي بزيارة المتحف.

ولفت المبارك إلى نجاح أبوظبي في إنشاء العديد من مراكز التسوق والترفيه التي استقطبت المزيد من الزوار والسياح، فضلاً عن دورها في تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف الجديدة، لافتا إلى تسجيل زيادة ملحوظة من السياح القادمين من السوق الأوروبية لاسيما من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك من الصين والهند، بالإضافة إلى السوق السعودي الذي يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للقطاع السياحي في أبوظبي.