عرض لوحة «دافنشي» بمتحف اللـوفـر العـام المقبـل

أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن لوحة «سالفاتور موندي»، منقذ العالم، ليوناردو دافنشي، سيتم عرضها بمتحف اللوفر العام 2018.
وقال المبارك لـ«الاتحاد» على هامش مشاركته في فعاليات قمة «بلومبيرج للاستثمار» بأبوظبي أمس: كان لدينا هدف للحصول على هذه القطعة الفنية الفريدة، وحرصنا على عرض لوحة للفنان الإيطالي العالمي، في ظل إدراكنا ما يعنيه ليوناردو دافنشي لأي متحف.
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يذكر أن لوحة «سالفاتور موندي»، التي رسمتها أنامل أعظم وأشهر فنان في التاريخ، هي واحدة من أقل من عشرين لوحة معروفة لأهم رسامي النهضة الإيطالية. وتعود إلى نحو عام 1500، هي لوحة زيتية تصوّر المسيح كمنقذ العالم، وهو يواجه المشاهد، فيما يرتدي ثوباً بلون اللازورد والقرمزي، ويمسك بيده اليسرى كرة زجاجية، فيما يشير بيده اليمنى إلى علامة النعمة.
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ولفت المبارك إلى نجاح أبوظبي في إنشاء العديد من مراكز التسوق والترفيه التي استقطبت المزيد من الزوار والسياح، فضلاً عن دورها في تحقيق التنوع الاقتصادي وتوفير الوظائف الجديدة، لافتا إلى تسجيل زيادة ملحوظة من السياح القادمين من السوق الأوروبية لاسيما من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وكذلك من الصين والهند، بالإضافة إلى السوق السعودي الذي يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للقطاع السياحي في أبوظبي.