منافسة «ثلاثية» في دوري السلة

دبي (الاتحاد)

أصبحت المنافسة على قمة دوري رجال السلة ثلاثية بين الشارقة والنصر وبني ياس، بعد انتهاء مباريات الجولة الثانية من منافسات الدور الثاني ولكل فريق 10 نقاط، بعد فوز العميد على ضيفه الملك «90-76»، واستفاد السماوي من عدم حضور ضيفه فريق شباب الأهلي- دبي إلى صالة نادي بني ياس، الذي استدعى الطاقم التحكيمي ووفقاً للوائح اللعبة اعتماد بني ياس فائزاً بنتيجة «20-0».

وبذلك فرض فارق الأهداف بين الفرق الثلاثة المتشاركة الصدارة برصيد النقاط العشر، بعد أن أهدى فارق الـ (+64) نقطة النصر المركز الأول الناجمة عن تسجيل لاعبي العميد 478 نقطة على مدار المباريات الخمس التي خاضوها مقابل تلقي سلتهم 414 نقطة، فيما منح فارق (+44) نقطة بني ياس مركز الوصافة، وفارق (+10) الشارقة المركز الثالث، فيما حافظ الوصل على مركزه الرابع برصيد سبع نقاط، ليتجمد رصيد شباب الأهلي- دبي عند النقطة الرابعة والمركز الأخير.

وأهدر الشارقة فرصة تقدمه مع نهاية الشوط الأول بفارق 6 نقاط بنتيجة «44-38»، بعد أن شهدت مراحل الشوط استعادة النصر لزمام المبادرة، قادته إلى قلب تأخره إلى فوزٍ مستحق بفارق 14 نقطة، بعد أن أحكم لاعبو العميد قبضتهم على نتيجتي الفترتين الثالثة والرابعة بواقع «20-19 و32-13».

وفي ثاني المواجهات، دفع عدم حضور فريق شباب الأهلي- دبي إلى صالة بني ياس، الطاقم التحكيمي بقيادة الدولي سالم الزعابي، إلى اللجوء للوائح اللعبة، بإعطاء فترة سماح لمدة 20 دقيقة قبل أن يتم إعلان فريق بني ياس الذي تواجد على أرض صالته فائزاً بنتيجة «20-0»، ومنحه نقطتي المباراة وحرمان شباب الأهلي- دبي من الحصول على نقطة التي عادة ما تمنح للفريق الخاسر في المباراة.