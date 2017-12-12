  • الثلاثاء 23 ربيع الأول 1439هـ - 12 ديسمبر 2017م
  09:31     غارات اسرائيلية على غزة ردا على اطلاق صاروخين         09:36     ترامب: هناك "حاجة عاجلة" لتشديد قانون الهجرة بعد انفجار نيويورك         09:37     ترامب يدعو الكونغرس للتحرك في ملف الهجرة بعد اعتداء نيويورك        10:17     شرطة بنجلادش تبحث عن عائلة المشتبه به في تفجير نيويورك     

أكد أنه لا يوجد توجه حالياً لفرض ضريبة على الدخل

الخوري: البنوك والتأمين جاهزان لتطبيق «المضافة»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 12 ديسمبر 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن القطاع المصرفي في الإمارات أصبح جاهزاً تقريباً،

وأن غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلي سجلت لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وحصلت على الرقم الضريبي، مشيراً إلى أن معظمها سجل كمجموعة ضريبية تشمل البنك والشركات التابعة له، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع عدد من البنوك العاملة بالدولة الأسبوع الماضي، وأن البنوك أبلغته جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في التاريخ المحدد لذلك، ابتداء من الأول من يناير 2018.

وأوضح أن معظم شركات التأمين العاملة بالدولة أيضاً استكملت عملية ومتطلبات التسجيل، وهي تقريباً جاهزة، ودعا في الوقت ذاته قطاعات الأعمال للتعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والمسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي.

واستعرض الخوري خلال الإحاطة الإعلامية أمس، بحضور خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمقر الوزارة بأبوظبي، أهم أبواب اللائحة التنفيذية الرئيسية وتطبيقاتها، وفي مقدمتها التزام دولة الإمارات العربية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق الخليجي المشترك، والذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار.

وقال: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات العربية المتحدة جاء نتيجة لدراسات معمقة أشارت إلى أنه ليس هناك أي تأثير من تطبيق هذه الضريبة على قطاع الأعمال والبيئة الاستثمارية في الدولة، كما لن تؤثر على مكانة الدولة وتنافسيتها، حيث إن نسبة ضريبة القيمة المضافة المعتمدة في دولة الإمارات هي الأقل عالمياً، كما ستساهم في تحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي بشكل كبير». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 