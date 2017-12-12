الخوري: البنوك والتأمين جاهزان لتطبيق «المضافة»

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن القطاع المصرفي في الإمارات أصبح جاهزاً تقريباً،

وأن غالبية البنوك العاملة بالسوق المحلي سجلت لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وحصلت على الرقم الضريبي، مشيراً إلى أن معظمها سجل كمجموعة ضريبية تشمل البنك والشركات التابعة له، مشيراً إلى أنه عقد اجتماعاً مع عدد من البنوك العاملة بالدولة الأسبوع الماضي، وأن البنوك أبلغته جاهزيتها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في التاريخ المحدد لذلك، ابتداء من الأول من يناير 2018.

وأوضح أن معظم شركات التأمين العاملة بالدولة أيضاً استكملت عملية ومتطلبات التسجيل، وهي تقريباً جاهزة، ودعا في الوقت ذاته قطاعات الأعمال للتعاون والاستجابة لكل متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، والمسارعة لإنهاء إجراءات التسجيل الضريبي.

واستعرض الخوري خلال الإحاطة الإعلامية أمس، بحضور خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، بمقر الوزارة بأبوظبي، أهم أبواب اللائحة التنفيذية الرئيسية وتطبيقاتها، وفي مقدمتها التزام دولة الإمارات العربية في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالاتفاق الخليجي المشترك، والذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار.