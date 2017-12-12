الشارقة تستضيف عالمية «الكراسي المتحركة والبتر 2019»

الشارقة (وام)

تستضيف الشارقة «الألعاب العالمية للكراسي المتحركة والبتر 2019»، والتي تقام في منافسات 9 ألعاب هي ألعاب القوى والقوس والسهم والمبارزة والتايكوندو والريشة الطائرة وتنس الطاولة ورفعات القوة والرماية والسباحة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

جاء ذلك بتصويت جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العالمي للكراسي المتحركة والبتر «IWAS» على استضافة الشارقة لهذا الحدث العالمي للمرة الثانية، بعد التنظيم المتميز للبطولة عام 2011 والتي أشادت بها جميع الدول المشاركة فيها، واعتبرها الجميع أفضل بطولات الاتحاد على مدار تاريخه.

وثمن الدكتور طارق سلطان بن خادم، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكراسي المتحركة والبتر، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، الرعاية الكريمة ومباركة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لهذا الحدث العالمي.

وأشار إلى أن فوز الإمارة الباسمة بتنظيم هذا الحدث العالمي للمرة الثانية، يعكس اهتمام القيادة الرشيدة برياضة ذوي الإعاقة وجميع القضايا التي تعنى بشؤونهم، كما يعكس ثقة العالم بإمكانيات دولة الإمارات وشبابها وصورتها الإنسانية المشرقة التي تترسخ على قواعد صلبة في مجتمع الإمارات.