«المركزي» يلزم البنوك بخطة سنوية لحماية أمن المعلومات

حسام عبدالنبي (دبي)

يبحث مصرف الإمارات المركزي، الانضمام إلى المنصة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات، لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية التي تتعرض لها البنوك العاملة في الدولة، حسب ثابت بخيت خميس، مدير إدارة أمن المعلومات في مصرف الإمارات المركزي، الذي أكد أن المصرف يعمل دائماً على تشجيع البنوك على تطوير إدارات أمن المعلومات بها واعتماد معايير دقيقة في هذا الشأن فضلاً عن إيجاد مسؤول لأمن المعلومات ووضع خطة سنوية وأخرى خمسية لحماية أمن المعلومات. وذكر خميس، في تصريحات للصحفيين خلال ملتقى «حماية» للتعاون وتبادل المعلومات في مواجهة التحديات والتهديدات السيبرانية، أن البنوك ملزمة في الوقت الحالي بإبلاغ «المركزي» عن آية هجمات إلكترونية تتعرض لها حيث إن القانون يسمح للبنوك بتبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات السيبرانية مع الحفاظ على سرية معلومات العملاء وذلك بهدف إخطار البنوك الأخرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة، منوهاً أن اشتراك «المركزي» في المنصة التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات تحت إشراف وتشغيل شركة «أنومالي»، سيتحقق حين رؤية واقتناع «المركزي» بالنتائج الإيجابية التي تحققت ومن أجل الاستفادة من ميزة سرعة ودقة تبادل المعلومات الخاصة بالتهديدات السيبرانية عبر المنصة ما يمكن من تحليل تلك المعلومات لمعرفة جهة الاختراق واتخاذ الإجراءات الكفيلة للمواجهة.

وأوضح خميس، أن تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية يحد من محاولات الاختراق والوصول لمعلومات العملاء ولذا يجب على كل بنك أن يفعل خططه لحماية أمن المعلومات.