محمد الشرقي يطلع على تحضيرات استضافة مونديال التايكواندو

الفجيرة (وام)

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أمس في مكتبه بالديوان الأميري، العميد أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وذلك بمناسبة تسلمه علم استضافة الدولة لمنافسات الجولة الختامية للجائزة الكبرى وكأس العالم للمنتخبات بالتايكواندو، المقرر أن تستضيفها إمارة الفجيرة في ديسمبر 2018.

واطلع سموه على ملف استضافة الإمارات والفجيرة للبطولة وكل الأمور الفنية واللوجستية المتعلقة بها، وآخر الاستعدادات والتحضيرات التنظيمية التي تضمن إخراج هذا الحدث الرياضي العالمي بأفضل صورة.

ووجه سموه بضرورة توفير سبل الراحة والخدمات لكل المشاركين في البطولة من أجل الخروج بتنظيم مشرف لمنافساتها.. مشيداً بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة حتى الآن لإخراج البطولتين على نحو مميز يعكس الإمكانيات العالية التي تتميز بها الفجيرة وأبناء الإمارات من كوادر إدارية وفنية.

وكان العميد أحمد حمدان الزيودي نقل إلى سمو ولي العهد تحيات رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الكوري الجنوبي الدكتور فو، وتقديره لمتابعة سموه المستمرة ودعمه الدائم للاتحاد الدولي للعبة، وتمنيات الأسرة الدولية للإمارات والفجيرة بالنجاح باستضافة البطولتين، وثقتها بأن تنظيم الفجيرة لهذه المنافسات العالمية سيشكل منعطفاً مهماً في تاريخ بطولة التايكواندو، لاسيما أن الفجيرة أصبحت وجهة حقيقية لكل البطولات التي تنشد تنظيماً مميزاً ومنافسات كبرى.

وتقدم الزيودي بالشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على رعايته الكريمة للبطولة، وحرص سموه على تقديم كامل الدعم لإنجاحها.. مشيراً إلى أن هذه الرعاية أسهمت في تحقيق طفرات نوعية في حضور الفجيرة العالمي في الميدان الرياضي على نطاق واسع.. واعداً سموه بأن تسعى اللجنة المنظمة لإخراج البطولة بأفضل صورة تنظيمية، للتأكيد على أن الفجيرة قادرة على استضافة شتى البطولات الكبرى.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.