افتتاح 3 معارض متخصصة بإكسبو الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الموانئ والجمارك بالشارقة، أمس بمركز إكسبو الشارقة، ثلاثة معارض اقتصادية متخصصة وهي «بلاست فيجن أرابيا» و«أرابيا مولد» و«برنتباك أرابيا». وتجول الشيخ خالد القاسمي في أرجاء المعارض الثلاثة التي نجحت باستقطاب أكثر من 120 شركة ومصنعاً وعلامة تجارية من 11 دولة، وتستمر فعالياتها لغاية 14 ديسمبر الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

والتقى القاسمي خلال جولته عدداً من مسؤولي الشركات العارضة، حيث اطلع منهم على أحدث المنتجات والآلات والبرامج والابتكارات التكنولوجية والمواد الخام المستخدمة في مختلف المجالات المرتبطة بصناعة القوالب والبلاستيك والطباعة والتغليف والورق.

شهد الافتتاح عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة ومركز إكسبو الشارقة، وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي للمركز.