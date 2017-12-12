الإمارات: النظام التجاري متعدد الأطراف يحفز الاستثمار

بوينس آيرس(الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماع وزراء التجارة العرب أمس الأول، على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي تستضيفه العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس حتى 13 ديسمبر الجاري.

وترأس الاجتماع ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية، منسق المجموعة العربية لدى منظمة التجارة العالمية، فيما ترأس وفد الدولة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية.

شارك في الاجتماع جمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وعبدالسلام آل علي مدير المكتب التمثيلي لدولة الإمارات لدى منظمة التجارة العالمية، وسلطان درويش مدير إدارة المفاوضات التجارية بوزارة الاقتصاد.

وأكد عبدالله بن أحمد آل صالح تمسك دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامها بالنظام التجاري متعدد الأطراف، وخصوصاً أبعاده المرتبطة بالتنمية، ودوره في مواجهة التحديات الكبرى للتجارة العالمية والتنمية المستدامة وتقديم الحلول الحقيقية لها.