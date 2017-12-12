حاكم عجمان: الإمارات تفتح آفاقاً أوسع للمستثمرين

عجمان(وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في مكتبه بالديوان أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وفداً سعودياً ضم رجال أعمال ومستثمرين من منطقة القصيم.

ترأس الوفد الدكتور عبدالرحمن عبدالله عبدالعزيز المشيقح رئيس مجلس إدارة المدينة الصناعية في القصيم، فيما رافقه عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعدد من أعضاء الغرفة.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بوفد رجال الأعمال السعودي، معرباً عن أمله في الاستفادة من تبادل الزيارات والخبرات في مجال التجارة والاستثمار والصناعة والاقتصاد والتعليم والصحة بين الدول الشقيقة.

وأكد أن دولة الإمارات عامة وإمارة عجمان خاصة، استطاعت تفعيل عملية الاستثمار في القطاعات والميادين كافة، وفتح آفاق أوسع للمستثمرين العرب والأجانب بما يخدم النظرة المستقبلية لتطوير الاقتصاد وتنفيذ وإقامة مشاريع صناعية وتعليمية وصحية كبرى ورفدها بكل المقومات والحوافز والتسهيلات التي تهدف لاستقطاب رؤوس الأموال وازدهار وتطوير تلك المشاريع، وذلك بفضل سياسة الانفتاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة وتسخر جميع الإمكانيات لتعزيز مسيرة القطاع الخاص.