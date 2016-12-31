البنتاغون: البغدادي لا يزال حياً

واشنطن (أ ف ب)

أعلن مسؤول في البنتاغون، أن قائد تنظيم «داعش» الإرهابي أبو بكر البغدادي لا يزال حيا، رغم جهود قوات التحالف الدولي للقضاء عليه.

وقال بيتر كوك المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية لشبكة سي إن إن، مساء أمس الأول، «نعتقد أن البغدادي على قيد الحياة ومازال يقود التنظيم».

وأضاف «نفعل ما في مقدورنا لتحديد موقعه والقضاء عليه»، مشيرا إلى أن «هذا شيء نخصص له وقتا كثيرا وسنغتنم أي فرصة لكي ننزل به العقاب الذي يستحقه».

وأكد بيتر كوك أن «البغدادي» بات معزولا حاليا، وأوضح أنه يصعب على البغدادي «العثور على مستشارين وأشخاص موثوقين يمكنه التحدث إليهم، لأن الكثير من بينهم ما عادوا موجودين».

ولم يظهر وجه البغدادي سوى في شريط فيديو واحد للتنظيم الإرهابي في يونيو 2014، ورفعت وزارة الخارجية الأميركية في ديسمبر إلى 25 مليون دولار قيمة المكافأة التي تمنح لأي شخص يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على البغدادي.