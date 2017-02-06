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أحمد بن محمد توج البطل بـ «الدلة»

جارسيا يحصد لقب «ديزرت كلاسيك» للجولف
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تاريخ النشر: الإثنين 06 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

توج سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، اللاعب الإسباني سيرجيو جارسيا بلقب النسخة الـ 28 لبطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمتها مؤسسة الجولف في دبي، وتعد أعرق بطولات الجولف في المنطقة في الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى 2 مليون و650 ألف دولار أميركي «9 ملايين و733 ألف درهم إماراتي».

وقام سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتتويج اللاعب بكأس «الدلة» الشهير، ليحصد المصنف رقم 15 عالميا على الجائزة المالية البالغة 441.660 ألف دولار أميركي (1.622.261 درهم إماراتي).

حضر مراسم التتويج: معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحاد العربي والإمارات للجولف، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومحمد جمعة بوعميم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للجولف في دبي.

وتصدر جارسيا ترتيب الجولات الأربع على مدار البطولة، وختم مشواره مسجلاً «19» ضربة تحت المعدل في المنافسات التي اسدل الستار عليها أمس، وأقيمت على ملعب المجلس.

وبات جارسيا اللاعب رقم 23 الذي يحصد لقب البطولة، وسادس لاعب إسباني يحقق اللقب بعد أعوام حصد فيها لاعبو «الماتادور»، اللقب في 1992 و1998 و2010 و2011 و2012. ... المزيد
     
 

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