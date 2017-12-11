ملوك مانشستر

مانشستر (د ب أ)

اجتاز مانشستر سيتي، إحدى العقبات المهمة في حملته لاستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 /‏ 1 على مضيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد في قمة مباريات المرحلة الـ 16. وواصل سيتي انتفاضته الجامحة في البطولة، بعدما حقق فوزه الرابع عشر على التوالي، رافعاً رصيده إلى 46 نقطة في الصدارة، بفارق 11 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد الذي تكبد خسارته الثالثة في المسابقة هذا الموسم.

وبادر النجم الإسباني ديفيد سيلفا بالتسجيل لمصلحة سيتي في الدقيقة 43، غير أن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم طويلاً، بعدما أدرك ماركوس راشفورد التعادل ليونايتد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز نيكولاس أوتاميندي الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة 54، ليقود الفريق السماوي لحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها يونايتد أمام سيتي في بطولة الدوري، بعدما خسر بالنتيجة ذاتها في الموسم الماضي.