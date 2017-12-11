بالصور.. الريال في أبوظبي بـ «القوة الضاربة»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

وصلت بعثة ريال مدريد إلى أبوظبي مساء أمس للمشاركة في كأس العالم للأندية، ولقاء الجزيرة بعد غد في نصف النهائي باستاد مدينة زايد الرياضية، ضمت البعثة 200 فرد، بواقع 70 شخصاً منهم 24 لاعباً، فضلاً عن الإداريين والأجهزة الفنية والطبية، بالإضافة إلى 130 فرداً آخرين، هم أسر اللاعبين، والرعاة والمكتب الإعلامي، ومسؤولو الدعم الفني واللوجستي.

وكان في استقبال البعثة السفير الإسباني في أبوظبي، وعدد من موظفي مجلس أبوظبي الرياضي، ولجنة البروتوكولات وممثل عن «الفيفا»، وقوبل الفرنسي زين الدين زيدان بحفاوة كبيرة، وكذلك النجم كريستيانو رونالدو، وحرص السفير على التقاط الصور التذكارية مع رونالدو وزيدان ومارسيلو. وبعد الاستقبال توجه الفريق مباشرة بالحافلات «الخمس نجوم» التي أعدت لهم من اللجنة المنظمة المحلية إلى فندق الإقامة «فور سيزونس بجزيرة الماريا»، وحرصت اللجنة المنظمة المحلية ولجنة «الفيفا» على إجراء مراسم الاستقبال، بعيداً عن عدسات الكاميرات، حفاظاً على خصوصية زيارة اللاعبين وأسرهم، وأكد لهم السفير أنهم سيستمتعون بطقس أبوظبي، وضيافة شعب الإمارات الكريم، وأن جماهير «الميرنجي» كبيرة في الإمارات، وبقية دول الخليج الأخرى، وينتظرون منهم المتعة والأداء الراقي، خصوصاً أن أول مباراة يخوضها الفريق أمام بطل البلد المضيف، وهو الجزيرة.