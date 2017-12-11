بالصور.. الريال في أبوظبي بـ «القوة الضاربة»

أمين الدوبلي (أبوظبي)
وصلت بعثة ريال مدريد إلى أبوظبي مساء أمس للمشاركة في كأس العالم للأندية، ولقاء الجزيرة بعد غد في نصف النهائي باستاد مدينة زايد الرياضية، ضمت البعثة 200 فرد، بواقع 70 شخصاً منهم 24 لاعباً، فضلاً عن الإداريين والأجهزة الفنية والطبية، بالإضافة إلى 130 فرداً آخرين، هم أسر اللاعبين، والرعاة والمكتب الإعلامي، ومسؤولو الدعم الفني واللوجستي.
وكان في استقبال البعثة السفير الإسباني في أبوظبي، وعدد من موظفي مجلس أبوظبي الرياضي، ولجنة البروتوكولات وممثل عن «الفيفا»، وقوبل الفرنسي زين الدين زيدان بحفاوة كبيرة، وكذلك النجم كريستيانو رونالدو، وحرص السفير على التقاط الصور التذكارية مع رونالدو وزيدان ومارسيلو. وبعد الاستقبال توجه الفريق مباشرة بالحافلات «الخمس نجوم» التي أعدت لهم من اللجنة المنظمة المحلية إلى فندق الإقامة «فور سيزونس بجزيرة الماريا»، وحرصت اللجنة المنظمة المحلية ولجنة «الفيفا» على إجراء مراسم الاستقبال، بعيداً عن عدسات الكاميرات، حفاظاً على خصوصية زيارة اللاعبين وأسرهم، وأكد لهم السفير أنهم سيستمتعون بطقس أبوظبي، وضيافة شعب الإمارات الكريم، وأن جماهير «الميرنجي» كبيرة في الإمارات، وبقية دول الخليج الأخرى، وينتظرون منهم المتعة والأداء الراقي، خصوصاً أن أول مباراة يخوضها الفريق أمام بطل البلد المضيف، وهو الجزيرة.
وحرص زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي على القدوم إلى أبوظبي بقوته الضاربة، حيث تضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، آخرها قبل أيام، وجاريث بيل ورافاييل فاران، على الرغم من عدم جاهزيتهما كلياً لخوض المباريات، وأكد زيدان أنه سوف يتعرف خلال الأيام المقبلة على مدى جاهزية الويلزي بيل من خلال الحصص التدريبية التي يخوضها الفريق في أبوظبي.وتضم قائمة الفريق الملكي كذلك المدافع الإسباني الشاب خيسوس فاييخو الذي كان قد تم استبعاده من القائمة التي أرسلها ريال مدريد لـ «الفيفا» قبل أيام.ويخوض الريال تدريبه الأول في الساعة السابعة مساء اليوم، على ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات، وسوف يكون مفتوحاً لوسائل الإعلام، بينما التصريحات ممنوعة، حيث يكتفي بالمؤتمر الصحفي الرسمي غداً. ... المزيد