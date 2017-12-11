الاستخبارات الألمانية تحذر من خطر متشددي القوقاز

برلين (د ب أ)

حذرت هيئة حماية الدستور الألمانية (الاستخبارات الداخلية) من تزايد خطر الإرهاب الناجم عن متشددين محنكين في القتال منحدرين من شمال القوقاز. وقال رئيس الهيئة هانز-جروج ماسن بالعاصمة برلين «شارك متطرفو شمال القوقاز إلى جانب الحرب الشيشانية في موطنهم في معارك في سورية والعراق حديثا بشكل كبير أيضا»، مضيفا بقوله: «إنهم محنكون في القتال ويمثلون احتمالية تهديد كبيرة». وقال ماسن «إن الميل للعنف والفنون القتالية للمتشددين المنحدرين من شمال القوقاز يستلزم انتباه السلطات الأمنية في ألمانيا».

وبحسب بيانات الهيئة الألمانية لحماية الدستور، فإن الولايات الألمانية الشرقية، لاسيما براندنبورج وبرلين، تعد محاور الارتكاز للوجود الإسلامي الشمال قوقازي، كما أن هناك ما يسمى بمناطق ساخنة في ولايات شمال الراين-فيستفاليا وهامبورج وبريمن.