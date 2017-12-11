مقتل تكفيري خطير في شمال سيناء

القاهرة (وكالات)

أعلن المتحدث العسكري المصري أمس، أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تمكنت من القضاء على عنصر تكفيري شديد الخطورة، والقت القبض على اثنين آخرين مشتبه بدعمهما للعناصر الإرهابية بوسط سيناء، إضافة لكشف وتدمير 6 أوكار ودراجتين ناريتين خاصتين تابعتين للإرهابيين، وعبوتين ناسفتين.

سياسياً، يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم ضيفه الرئيس الروسي فلاديمير الذي يزور البلاد لتعزيز العلاقات الثنائية وتوقيع عدد من الاتفاقيات. وأبلغ مصدر مطلع بهيئة قناة السويس، رويترز بأنه سيتم خلال الزيارة توقيع اتفاق بين الحكومتين المصرية والروسية لإنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بالقناة. وأضاف المصدر أن الجانب الروسي يعمل مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين، لوضع آليات تنفيذ المنطقة الصناعية التي تقام على مساحة 5 ملايين متر مربع باستثمارات 7 مليارات دولار على مدار 10 سنوات اعتباراً مطلع 2018.

كما أكدت 3 مصادر مطلعة أنه سيتم توقيع عقود محطة الضبعة النووية خلال الزيارة، مبينة أن تشييد المحطة سيكتمل خلال 7 أعوام.

كانت مصر وروسيا وقعتا اتفاقا في عام 2015 تبني بمقتضاه روسيا محطة الطاقة النووية وتقدم قرضاً لمصر لتغطية تكلفة تشييدها. وتفيد المصادر أن المحطة التي ستقام بمنطقة الضبعة شمال غرب البلاد، ستوفر نحو 4800 ميجاوات ما يكفي لتغطية احتياجات البلاد من الطاقة خلال المستقبل المنظور، تصدير الفائض من الطاقة للخارج.