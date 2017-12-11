220 شخصية إسلامية بارزة في المجموعة العاشرة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة

الرياض (وام، واس)

ينطلق برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة بعد غد الأربعاء في عامه الثالث، وفقاً لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ صالح آل الشيخ. وقال آل الشيخ إن 220 شخصية إسلامية بارزة سيصلون إلى المدينة المنورة يمثلون المجموعة العاشرة من ضيوف البرنامج منذ انطلاقه في مارس 2015. وأضاف أن البرنامج يعزز التواصل مع المؤثرين في العالم الإسلامي مشيراً إلى أن هذه الاستضافة أسهمت خلال العامين الماضيين من عمر البرنامج، في تعزيز الأواصر بين المسلمين من مختلف أنحاء العالم، والتواصل المثمر مع الفاعلين في مجالات العمل الإسلامي المتنوعة خاصة أن هناك استمرارية في التواصل على مدار العام من خلال برنامج العمرة والزيارة.

وأكد آل الشيخ أن البرنامج نجح خلال أول عامين من عمره، في تحقيق رؤيته ورسالته المتمثلة في التواصل المثمر مع الضيوف ومؤسساتهم، والتشاور فيما يخدم الإسلام والمسلمين، وإيصال رسالة المملكة ومنهجها الإسلامي القويم إلى ضيوف البرنامج وبناء جسور العلاقة بين الوزارة والمؤسسات والشخصيات الإسلامية، مضيفاً أن المجموعة العاشرة من الضيوف تمثل المجموعة الأولى للعام الثالث إذ تضم 220 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة من 7 دول عربية هي: مصر والمغرب والأردن والجزائر ولبنان وموريتانيا وتونس. وأضاف آل الشيخ أنه باستضافة هذه المجموعة يكون البرنامج قد استضاف 2220 معتمراً ومعتمرة من الشخصيات الإسلامية البارزة منذ تدشينه، مبيناً أن البرنامج يستضيف 1000 شخصية إسلامية بارزة حول العالم كل عام.

من جانب آخر، بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مع وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند في الرياض أمس، السبل الكفيلة بمواصلة تطوير العلاقة بين الرياض ولندن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الملك استعرض خلال اللقاء «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة 2030 ».