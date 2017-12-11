«نزاهة» كردستان تحيل 123 ملف فساد إلى القضاء

أربيل (الاتحاد)
أعلنت هيئة النزاهة في إقليم كردستان العراق أمس، إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء، مشيرة إلى مساعي حكومة الإقليم لإجراء الإصلاحات.وقال رئيس هيئة النزاهة، أحمد أنور، في مؤتمر صحفي إن «الدائرة القانونية في الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بالتحقيق في ملفات التقاعد والترقية الوظيفية بشكل غير قانوني»، مشيراً إلى «تدقيق 906 ملفات متعلقة بمنح شهادات الدكتوراه في الجامعة الحكومية».
وأوضح أنه «تمت إحالة 123 قضية فساد إلى القضاء خلال الفترة الماضية، بينها 39 تم البت فيها، حيث أصدر 18 حكماً بالإدانة والسجن من عدة أشهر إلى 8 سنوات»، مبيناً أنه «لا تزال هناك 57 قضية قيد البت فيها». ولفت إلى أن «نحو 76 من تلك الملفات متعلقة بالقطاع المالي والاقتصادي، تليها وزارات الداخلية والتربية والكهرباء».
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من جهته، اعتبر نائب رئيس الحكومة الكردستانية قباد طالباني أمس، أن دعم جهود مكافحة الفساد «ليست بالنحو المطلوب»، واصفا بعض المسؤولين المتورطين بالفساد بأنهم «فراعين».