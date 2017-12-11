العراق يحتفل بطي صفحة «داعش» وعرض عسكري ببغداد

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

شهدت العاصمة العراقية بغداد أمس، عرضا عسكريا كبيرا احتفالا بـ»الانتصار العسكري» على تنظيم «داعش» الذي أعلنه رئيس الوزراء حيدر العبادي، وعمت الاحتفالات عموم العراق فضاقت الساحات في كل المحافظات العراقية بالمواطنين الذين خرجوا للتعبير عن فرحتهم، ومطالبة الحكومة ببدء الإصلاح ومحاربة الفساد. في حين هنأت وزارة الخارجية السعودية الحكومة والشعب العراقيين بإعلان «النصر النهائي» على «داعش»، كما رحبت الحكومة الأردنية من جانبها بإعلان العراق استعادة أراضيه من التنظيم، وكذا هنأت وزارة الخارجية الأميركية الحكومة العراقية، محذرة من أن ذلك لا يعني نهاية التنظيم.

وفي ساحة نصب الجندي المجهول، في المنطقة الخضراء بوسط بغداد حيث المقار الرئيسية للوزارات والسفارات خصوصا الأميركية والبريطانية، أقامت قطعات من مختلف صنوف القوات العراقية عرضا عسكريا في ظل المروحيات والطيران الحربي الذي كان يجول في السماء.

ورحب العبادي القائد العام للقوات المسلحة العراقية خلال العرض، بعائلات «الشهداء» من القوات المسلحة الذين سقطوا خلال المعارك ضد المتشددين. وأوضح أنه «على الرغم من إعلان الانتصار النهائي، يجب أن نبقى على حذر واستعداد لمواجهة أية محاولة إرهابية تستهدف شعبنا وبلدنا، فالإرهاب عدو دائم والمعركة معه مستمرة».

ويعد هذا «الانتصار» الأكبر الذي يشهده العراق منذ اجتياح العراق العام 2003. وكان العبادي أعلن أمس الأول في خطاب رسمي من أمام مقر وزارة الدفاع في بغداد، أن المعركة المقبلة ستكون ضد الفساد المستشري في البلاد، بعدما أعلن خلو جميع الأراضي العراقية من تواجد تنظيم «داعش»، معلنا العاشر من ديسمبر عطلة وطنية سنوية.