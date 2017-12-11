قطـر توقع اتفاقاً لشـراء 24 طائـرة «تايفـون»

الدوحة (أ ف ب)

وقعت قطر مع المملكة المتحدة أمس عقداً لشراء 24 طائرة مقاتلة من طراز «تايفون» بقيمة ثمانية مليارات دولار، في ثاني عقد تسليح توقعه الدوحة في غضون أيام. وكانت قطر والمملكة المتحدة أعلنتا في سبتمبر الماضي عن اتفاق نوايا بين الجانبين لبيع وشراء الطائرات من دون أن تكشفا حينها عن قيمة العقد.

ووقع على العقد وزير الدفاع القطري خالد العطية ونظيره البريطاني غيفن ويليامسن الذي قال خلال التوقيع في الدوحة «إن عقد شراء طائرات تايفون مع قطر هو الأكبر في العقد الأخير»، معتبرا أن هذه المقاتلات ستوفر دعما للقوات القطرية لمواجهة التحديات المشتركة في الشرق الأوسط ولدعم الاستقرار في المنطقة». ويتضمن العقد أيضا اتفاق نوايا لشراء معدات عسكرية أخرى من المملكة المتحدة.