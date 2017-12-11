بلجيكا: قطر تدعم التطرف في أوروبا عن طريق «الإخوان»

بروكسل (مواقع إخبارية)

حذّر رئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجيكي كوين متسو، من أنّ محاربة تمويل الجماعات المُتطرفة في أوروبا، لن يكتمل من دون التطرق إلى الأموال القطرية ودورها في دعم التنظيمات التي تدور في فلك جماعة «الإخوان» الإرهابية. وقال «إن قطر ساهمت وتُساهم في دعم الإخوان في أوروبا مالياً، عن طريق تمويل المساجد والمدارس والجمعيات والمؤسسات ذات الطابع الخيري الظاهري، والتي تُساهم جميعها في نشر الفكر المتطرف». داعيا الاتحاد الأوروبي للعمل على إيجاد آلية لمنع تمويل الجماعات المتطرفة في مختلف دول القارة.

جاء ذلك، عشية تنظيم المركز الأوروبي لسياسات المعلومات والأمن، وجمعية الصحافة الأوروبية للعالم العربي في باريس، مؤتمراً بعنوان «وقف تمويل الجماعات المتشددة في أوروبا: النتائج، العقبات، والحلول» بعد غد الأربعاء في مقر البرلمان الاتحادي البلجيكي في بروكسل، والذي يأتي في ظل الإدراك المُتزايد في أوروبا للتحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها، وأهمية بذل المزيد من الإجراءات لمكافحة الإرهاب، بالتوازي مع اعتماد آليات لوقف الدعم المالي للجماعات الإرهابية التي بات يتصدرها تنظيم «الإخوان» الإرهابي، خاصةً أن مصادر هذا الدعم المالي أصبحت مكشوفة.

ويشارك في الندوة عدد من السياسيين وخبراء مكافحة الإرهاب في أوروبا، مثل النائب في البرلمان البلجیكي نادیا سمینیت عمدة مدینة لوندرزیل، ورئیسة الجمعیة الأوروبية للدیموقراطیة روبرتا بونازي، وجاك میارد عضو الشرف في البرلمان الفرنسي وعضو سابق في لجنة الشؤون الخارجیة، وریكاردو بارتزكي رئیس المركز الأوروبي لسیاسات المعلومات والأمن، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب في البرلمان البلجیكي كوین متسو، وستیفین میرلي محققق وخبیر استخباراتي، وكریم إفراك عضو مؤسس لفیدرالیة المسلمین الجمهوریین في فرنسا. ويُقدّم المؤتمر نضال شقیر رئیس جمعیة الصحافة الأوروبية للعالم العربي.