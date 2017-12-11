أبو الغيط: سنذهب لمجلس الأمن

القاهرة (وام)

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن العرب سوف يذهبون لمجلس الأمن وبناء على رد الفعل الأميركي في المجلس فقد يذهبون لدورة مستأنفة للجمعية العامة للأمم المتحدة وبعد شهر سيعود وزراء الخارجية العرب مرة أخرى للاجتماع للتقييم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي في اختتام الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب أنها معركة ممتدة ومتدرجة في التصعيد وهذا القرار الذي صدر سينقل للأمم المتحدة كوثيقة من وثائق الأمم المتحدة.

من جانبه قال وزير الخارجية الأردني إن القرار أبقى مجلس الجامعة منعقدا وهناك خيارات أخرى متاحة بما في ذلك عقد قمة عربية إذا اقتضت الحاجة والأردن مستعد لاستضافتها باعتبارها الرئيس الحالي للقمة العربية.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إنه كان يريد تثبيت المواقف العربية وانه حصل كوزير خارجية فلسطين على كل ما طلبه من حيث التوافق الكامل على الموقف العربي من مجمل القضية.

وأضاف «لا نقلل من شأن الخطوات التي اعتمدت.. سوف نذهب إلى مجلس الأمن ونطلب صدور قرار يرفض القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية في إسرائيل للقدس ومن المتوقع أن يكون فيتو أميركي وسوف نعيد الكرة مرة أخرى في مجلس الأمن».

وقال نسعى للعمل مع الدول المعنية بالسلام لوضع مرجعية جديدة لعملية سياسية جديدة لتحقيق السلام.

من جانبه قال محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي رئيس الاجتماع إن الاجتماع سلط الضوء على العواقب الوخيمة للقرار الأميركي الذي يقضي على دور أميركا كوسيط محايد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.