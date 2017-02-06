الأهلي يرفع شعار «ممنوع الاقتراب أو التصوير» في معسكر دبي

علي معالي (دبي)

قرر الجهاز الفني لفريق الأهلي الدخول في معسكر مغلق استعداداً لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، حيث تم منع كاميرات التصوير اعتباراً من مساء أمس، وحرمان الإعلاميين من دخول التدريبات تماماً، حتى للوفد الإعلامي المرافق للنادي، وذلك لإضافة مزيد من السرية على التدريبات خاصة مع العد التنازلي لموعد اللقاء المرتقب.

وهناك قلق كبير يساور الجهاز الفني بشأن أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، حيث علم جهاز الأهلي بأن هناك إصابة لحجازي وهو من العناصر المهمة للغاية في جعبة حسام البدري المدير الفني للفريق، وبالتالي بدأ البدري في التفكير كثيراً في تجهيز سعد سمير، ويعاني الأهلي من عدة إصابات وغيابات مؤثرة، حيث تأكد غياب 4 لاعبين بشكل نهائي عن المباراة وهم محمد نجيب وعمرو السولية، وهما متواجدان مع الفريق في معسكر دبي، كما يغيب أحمد حمودي والتونسي علي معلول لعدم دخولهما حتى الآن في تدريبات الفريق وعدم حصولهما على تأشيرة الدخول مما يجعل الأمور صعبة للغاية في اللحاق باللقاء. ويؤدي الفريق تدريبه الأخير في دبي اليوم على أن ينطلق إلى أبوظبي صباح الغد وسوف يلحق لاعبو المنتخب الوطني بالفريق في معسكر أبوظبي.

وقال أحمد أيوب المدرب العام للأهلي: «المباراة ستكون صعبة على الفريقين، وهي مهمة للغاية أيضاً، كونها بطولة كبيرة يبحث كل طرف على كيفية الفوز بها مهما كانت الظروف والتداعيات».

وقال: «القمة بين فريقين كبيرين في الوطن العربي، وجميع العيون تكون صوب أي مباراة تجرى بينهما، فما بالك ببطولة في حجم السوبر، وأمام جماهير ينتظر لها أن تكون كبيرة في مدرجات الملعب، والاستعدادات الخاصة داخل القلعتين دليل كبير على أهمية المواجهة هذه المرة، خاصة وأنها تأتي في أجواء تعيش فيها الكرة المصرية حالة صحية جيدة في ظل ما قدمه منتخبنا الوطني في أمم أفريقيا».