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«البلو مون» يرفع رصيده إلى 49 نقطة

جيسوس يقود «السيتي» لفوز «مثير» على سوانزي
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تاريخ النشر: الإثنين 06 فبراير 2017

لندن (د ب أ)

قاد جابرييل جيسوس فريق مانشستر سيتي لفوز مثير على حساب ضيفه سوانزي سيتي 2 / 1 خلال المباراة، التي جمعتهما مساء أمس في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري.

وتقدم جابرييل جيسوس لمانشستر سيتي في الدقيقة 11 ثم تعادل جيلفي سيجوردسون لسوانزي سيتي في الدقيقة 81، قبل أن يعود جيسوس ويسجل هدف الفوز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد سوانزي سيتي عند 21 نقطة في المركز السابع عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الخامس عشر لمانشستر سيتي، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة عشر لسوانزي هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بضغط هجومي مكثف بحثاً عن إحراز هدف مبكر يربك به حسابات سوانزي سيتي، الذي تراجع لوسط ملعبه وفرض سياجاً دفاعياً أمام مرماه لامتصاص حماس لاعبي مانشستر سيتي. ... المزيد
     
 

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