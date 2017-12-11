«سينتور».. نموذج صارخ للتضحية

إبراهيم الملا (دبي)

عندما تعمل النوايا النقية في اتجاه مضاد للوعي الجمعي المشوّش، فإن على صاحب هذه النوايا الخضوع لاختبارات قاسية قبل المضي في تحقيقها والإصرار على نقلها من منطقتها الافتراضية إلى واقعها الفعلي، وعليه أيضاً بذل الكثير من التضحيات والتنازلات الشخصية انتصاراً لحلم أو مبدأ ظل يمور ويعتمل ويتوالد في داخله مثل غاية كبرى مطمورة، تحتاج فقط لبارقة نور ونفحة هواء.

هذا الهاجس الفردي المفعم بالتوق والانجذاب الشديد لحنين غامض وغير مكتمل، كان ملمحاً مهماً في تشكيل عصب وأصل المقولة المطروحة في فيلم «سينتور» القادم من دولة قيرغستان ليشاهده جمهور مهرجان دبي السينمائي الدولي مساء أمس الأول ضمن عروض (سينما العالم) التي تكشف لنا عن تجارب بصرية مدهشة من بلدان بعيدة ومجهولة، لكنها تجارب لصيقة أيضاً بمرجعيات وذاكرات مخرجيها، استناداً لقصص لافتة تذهب بنا عميقاً في دهاليز النفس الإنسانية، مروراً بتحولاتها العصية أحيانا على التفسير، والتي تعمل هذه الأفلام بصدق وحرارة على تحليل وكشف جوانب كثيرة مبهمة منها، بينما تبقي جوانب أخرى متروكة لوجهة نظر المتفرج، وتأويله الشخصي لها.

يتناول المخرج في فيلمه الجديد ومن خلال مشاهد عفوية وآسرة حكاية رجل أربعيني يدعى «سينتور»، يعيش مع زوجته البكماء وطفله الصغير ذي السنوات الخمس والمتأثر بحالة أمه، رغم محاولات والده المستمرة في تشجيعه على النطق والكلام.

أرض الرؤيا