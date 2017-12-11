أسماء معيكل: تصدعات المجتمعات العربية هدم مكاسب تاريخية للمرأة

عبير زيتون (رأس الخيمة)
ترى الناقدة والأكاديمية السورية «د. أسماء معيكل» أن جائزة «الشيخ زايد للكتاب» تُضفي قيمة ثقافية واعتبارية كبيرة على الكتاب المرشح ضمن قوائمها تزيد من قيمته العلمية الخاصة به، خاصة أن الكتاب المُرشح لهذه الجائزة المرموقة حَظي بفرصة أن يقرأ من طرف لجان علمية متخصصة عُرف عنها التحلّي بالدقة والموضوعية في الاختيار منذ انطلاقتها الأولى، وكل هذا يحمّل الباحث مسؤولية إضافية، تجاه ما يعالجه من قضايا شائكة تعاني منها مجتمعاتنا، ويجعله مطالباً بتقديم الأفضل دوماً.
وقالت د. معيكل، أستاذة النقد الأدبي الحديث في جامعة حلب سابقاً، في حوار مع «الاتحاد» حول كتابها النقدي «سيرة العنقاء»، المرشح ضمن القوائم الطويلة - فرع «الفنون والدراسات النقدية»: إن الكتاب يمكن تصنيفه ضمن الدراسات الثقافية، والتحليل الثقافي للظواهر من أجل تفكيكها والكشف عن مخبوئها، سعيًا إلى بناء معرفة بديلة تحقق التغيير الاجتماعي المنشود عبر الاهتمام بتجارب النساء، وسماع أصواتهن المكتومة، والجهر بتجاربهن الإنسانية المتنوّعة، خاصة أن «النسوية» لم تعد مجرد نزعة عدمية، بل هي فكر وممارسة، وحركة هادفة إلى إحداث تغيير اجتماعي يعمل على تحقيق العدالة بين الجنسين، أو المعادل «الآخر» المساوي له.
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وعن أسباب اتكائها على رمزية «العنقاء» كعتبة للبحث قالت د. أسماء معيكل: إن العنقاء هي كل امرأة تتطلع إلى تعديل موازين القيم، والأعراف، والقوانين، والحقوق، والمسؤوليات، وتسعى لصوغ هوية غنية ومتنوعة للمرأة، وفي الكتاب شيء من سيرتي الاجتماعية، وسيرة شبيهاتي من النساء اللاتي يرغبن في تحقيق شراكة متوازنة، في مجتمعات مشغولة بقضايا تبعدها عما ينبغي أن تتجه إليه. ورمز العنقاء هنا بما يحتويه من دلالة على الانبعاث والتجدّد، هو كناية عن حال المرأة التي تنبعث فتغذّي خصوبة العالم من جديد.
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