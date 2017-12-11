«كتيبة نجوم» في قائمة ضحايا «سباق الكرة الذهبية»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ماذا كان يحدث لو لم يكن النجمان الكبيران الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو موجودين خلال السنوات العشر الأخيرة على الساحة الكروية، وهي الفترة التي تقاسم فيها هذان النجمان الكبيران الفوز بالكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول، والتي تمنح كل عام لأفضل لاعب في الدوريات الأوروبية، والذي يعتبر فعلياً وليس مجازاً أفضل لاعب في العالم؟

هذا السؤال الافتراضي طرحته مجلة «فرانس فوتبول» عبر موقعها الإلكتروني، حيث افترضت غياب «البرغوث» و«الدون» وعدم وجودهما، وبناءً عليه فإن النجم الثالث على منصة التتويج هو الذي كان سيفوز بالجائزة.. فمن هم هؤلاء النجوم الذين اقتربوا كثيراً من الحلم خلال «العقد الأخير».. حلم الفوز بالكرة الذهبية وحرمهم ميسي ورونالدو في الصورة دائماً؟

القصة تبدأ من عام 2008، وهو العام الأول في الصراع الشرس بين رونالدو وميسي على هذه الجائزة الشهيرة، وهو العام الذي نجح فيه البرتغالي في خطفها من الأرجنتيني، أما صاحب المركز الثالث الذي ُظلم وقتها وكان يستحق هذه الجائزة أيضاً، فهو النجم الإسباني فرناندو توريس نجم ليفربول الإنجليزي الذي قدم موسماً رائعاً مع «الريدز» وسجل 36 هدفاً في مختلف المسابقات مع هذا الفريق، كما حصل مع منتخب بلاده على لقب «يورو 2008» وهو آخر أفضل موسم يلعبه هذا النجم ابن أتليتكو مدريد والملقب بـ «النينو».

والغريب أنه رغم سيطرة الكرة الإسبانية على معظم سنوات «العقد الأخير» فإن نجوم إسبانيا الكبار لم ينجح أي منهم في الحصول على الكرة الذهبية في ظل وجود «الأسطورتين» ميسي ورونالدو.