السوبر الإماراتي في القاهرة «مهدد بالإلغاء»

القاهرة (الاتحاد)

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن مباراة السوبر الإماراتي، والتي من المنتظر أن تجمع بين الجزيرة والوحدة يوم 5 يناير المقبل، من الممكن أن تلغى.

وأوضح عامر حسين أن إقامة «خليجي 23» ونقل البطولة إلى الكويت خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، وإعلان منتخب الإمارات المشاركة في البطولة بعد نقلها من قطر للكويت، أربكت الحسابات الخاصة بمباراة السوبر الإماراتي في القاهرة.

وأشار رئيس لجنة المسابقات إلى أن السوبر الإماراتي مهدد بالفعل، خاصة أن بطولة خليجي 23 تنتهي في نفس موعد يوم إقامة السوبر الإماراتي، وفي حالة وصول منتخب الإمارات للمراحل النهائية من البطولة، سيكون من المستحيل معه إقامة المباراة في الموعد ذاته.

وشدد عامر حسين على أن لجنة المسابقات المصرية بالتعاون مع شركة بريزينتيشن، وكذلك لجنة المحترفين الإماراتية، يبحثون في الوقت الحالي عن حل للأزمة، سواء بتأكيد إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها لبعض الوقت أو الإلغاء نهائياً، وهو ما سيكون أزمة كبيرة، في ظل الترتيبات التي جرت في الفترة الماضية بشأن السوبر الإماراتي وتجهيز استضافته للموسم الثاني على التوالي.

وفي شأن مختلف، قال رئيس لجنة المسابقات: إن اتحاد الكرة يبحث في الوقت الحالي عن موعد جديد لمباراة القمة، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك يوم 8 يناير المقبل، خاصة في ظل رفض تأجيل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والمصري البورسعيدي والتي تقام يوم 12 يناير المقبل بملعب هزاع بن زايد في مدينة العين بالإمارات.

ويتمسك الأهلي بضرورة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة خوفاً من إجهاد لاعبيه وهو ما يرفضه النادي المصري، ويتمسك بإقامة اللقاء في موعده المختار، وهو ما جعل لجنة المسابقات تدرس ترحيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة 24 ساعة لتقام يوم 7 يناير، حتى تنتهي الأزمة، ويقام السوبر المصري في موعده بالإمارات.