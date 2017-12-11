السوبر الإماراتي في القاهرة «مهدد بالإلغاء»

القاهرة (الاتحاد)
كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن مباراة السوبر الإماراتي، والتي من المنتظر أن تجمع بين الجزيرة والوحدة يوم 5 يناير المقبل، من الممكن أن تلغى.
وأوضح عامر حسين أن إقامة «خليجي 23» ونقل البطولة إلى الكويت خلال الفترة من 23 ديسمبر الجاري وحتى 5 يناير المقبل، وإعلان منتخب الإمارات المشاركة في البطولة بعد نقلها من قطر للكويت، أربكت الحسابات الخاصة بمباراة السوبر الإماراتي في القاهرة.
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وشدد عامر حسين على أن لجنة المسابقات المصرية بالتعاون مع شركة بريزينتيشن، وكذلك لجنة المحترفين الإماراتية، يبحثون في الوقت الحالي عن حل للأزمة، سواء بتأكيد إقامة المباراة في موعدها أو تأجيلها لبعض الوقت أو الإلغاء نهائياً، وهو ما سيكون أزمة كبيرة، في ظل الترتيبات التي جرت في الفترة الماضية بشأن السوبر الإماراتي وتجهيز استضافته للموسم الثاني على التوالي.
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ويتمسك الأهلي بضرورة تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة خوفاً من إجهاد لاعبيه وهو ما يرفضه النادي المصري، ويتمسك بإقامة اللقاء في موعده المختار، وهو ما جعل لجنة المسابقات تدرس ترحيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لمدة 24 ساعة لتقام يوم 7 يناير، حتى تنتهي الأزمة، ويقام السوبر المصري في موعده بالإمارات.