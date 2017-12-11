زاكيروني يستدعي خليل وماجد والحمادي إلى معسكر «الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

قرر اتحاد الكرة، إلغاء وديتي منتخبنا الوطني الأول، أمام كل من الإكوادور والجزائر والتي كان مقرراً أن يخوضهما «الأبيض» يومي 17 و23 ديسمبر الجاري، وذلك لتركيز التحضيرات لمشاركة المنتخب في بطولة كأس الخليج الـ23، والتي تقام في الكويت من 22 ديسمبر الجاري إلى 5 يناير المقبل.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب مباراة بديلة أمام منتخب خليجي، وخاطب الاتحاد نظيره البحريني للترتيب لمباراة دولية ودية بين «الأبيض» و«الأحمر» يوم الجمعة المقبل، وينتظر رد الأشقاء هناك خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتفيد المتابعات أن الاتحاد البحريني تلقى طلباً من نظيره الكويتي لأداء تجربة ودية يوم 17 الجاري في المنامة، ما يهدد فرص الودية المطلوبة أمام منتخبنا الذي يتمسك بأداء ودية في دبي يوم 15، وقد يكون المنتخب العراقي هو البديل.

من جهة ثانية، قرر الإيطالي زاكيروني، مدرب منتخبنا الوطني، استدعاء كل من أحمد خليل مهاجم الجزيرة، وماجد حسن وإسماعيل الحمادي ثنائي فريق شباب الأهلي دبي، وسلطان المنذري حارس فريق الوصل، لقائمة المعسكر الذي يدخله الأبيض اعتباراً من اليوم استعداداً لبطولة خليجي 23 بالكويت، ليرتفع عدد القائمة إلى 30 لاعباً.