تدرب صباحاً قبل المغادرة إلى العين باتشوكا يتحدى جريميو من «الملعب 13»!



تاريخ النشر: الإثنين 11 ديسمبر 2017 عبدالله القواسمة (أبوظبي) أجرى باتشوكا المكسيكي تدريباً صباحياً أمس على الملعب رقم 13، بمدينة زايد الرياضية، وركز على التخلص من إرهاق لقاء الوداد المغربي مساء أمس الأول، ضمن ربع نهائي المونديال، خاصة أنه امتد إلى شوطين إضافيين، حسم من خلالهما بطاقة التأهل لمواجهة جريميو البرازيلي في نصف النهائي غداً، ووضح أن باتشوكا في حالة معنوية عالية، ويخوض اللقاء المقبل بتحديات كبيرة، وأغلق ملف الفوز على بطل أفريقيا، وبدأ الإعداد المكثف على الفور. وحرص الجهاز الطبي على متابعة الحالة البدنية للاعبين، وتحسين أدائهم العضلي، قبل أن يخضع الفريق إلى تدريبات تكتيكية، استمرت لمدة ساعة. وتوجه باتشوكا فور انتهاء المران إلى مدينة العين للإقامة فيها، حيث يدخل اليوم أجواء التحضيرات النهائية للقاء جريميو مساء غدٍ باستاد هزاع بن زايد. ومن جانبه، أكد الأميركي عمر جونزاليس لاعب باتشوكا، أن مواجهة الوداد في ربع نهائي المونديال أمس الأول، اتسمت بالصعوبة، إلا أن الطرد أسهم بدرجة كبيرة في منح الفريق المكسيكي بعض الحرية للتحرك، وتهديد المرمى، وصولاً إلى إحراز هدف الفوز الثمين. ولفت جونزاليس إلى أن الجماهير المغربية شكلت ضغطاً كبيراً على لاعبي باتشوكا، إذ لم يكن يتوقع أن تشهد مدرجات استاد مدينة زايد هذا العدد الكبير من المتفرجين، الذين لم يتوقفوا عن مؤازرة فريقهم طوال الوقتين الأصلي والإضافي، لافتاً إلى أنه كان يدرك حجم الشعبية التي يتمتع بها الوداد، لكنه لم يكن يتوقع أن يحضر هذا العدد الكبير إلى أبوظبي للوقوف خلف بطل أفريقيا. ويرى جونزاليس أن كأس العالم للأندية لا تحتمل الأخطاء، ومن هنا فإن مواجهة الوداد كانت حافلة بالحذر الشديد، من الفريقين معاً، مشيراً إلى أن مباراة جريميو لن تكون سهلة كذلك، خاصة أن المنافس يعتبر من الفرق القوية والبارزة على صعيد كرة القدم البرازيلية، وجاء فوزه بكأس أميركا اللاتينية ليؤكد على قوة الفريق، من منطلق أن كأس الليبرتادورس، تعتبر من البطولات القوية على الصعيد العالمي، والفوز بلقبها يتطلب أن يكون الفريق الفائز بمستوى فني كبير ومتطور، وهو الأمر الذي يدركه لاعبو باتشوكا، حيث يتطلعون إلى تذليل الصعوبات التي ترافقهم في المباراة.