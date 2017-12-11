سيلفا: دفاع الجزيرة منعني من «التحية العسكرية»!

محمد حامد (دبي)

أكد رافاييل سيلفا نجم وهداف أوراوا ريد دياموندز الياباني، عقب الخسارة أمام الجزيرة بهدف دون مقابل، في ربع نهائي مونديال الأندية، أنه كان يحلم بالاستمرار في تأدية التحية العسكرية لجماهير «الريدز» في أبوظبي، إلا أنه ورفاقه فشلوا في الوصول إلى مرمى علي خصيف حامي عرين الجزيرة.

وأشار سيلفا إلى أن التنظيم الدفاعي الجيد لأصحاب الأرض، تسبب في حرمانه من التسجيل، ومن ثم تأدية التحية العسكرية الاحتفالية التي اعتاد عليها طوال مشوار بطل آسيا، في دوري أبطال القارة.

التقينا رافاييل سيلفا عقب الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الجزيرة، وبدت عليه علامات الحزن الشديد، ويبدو أن الفريق الياباني لم يستوعب صدمة الوداع المبكر، وهو الذي أسقط عمالقة «القارة الصفراء»، وعن أسباب الهزيمة، قال سيلفا: أعتقد أن فريق الهلال السعودي، هو أحد أفضل أندية القارة، وعقب تفوقنا عليه اعتقدنا أن مباراتنا أمام الجزيرة، باعتباره ينتمي للمدرسة الكروية نفسها سوف تكون في متناولنا، إلا أن الأمور بدت أكثر تعقيداً فوق أرضية الملعب، صحيح أننا فقدنا التركيز، ولم نكن في أفضل حالاتنا، إلا أن هذا لا يعني أننا واجهنا فريقاً سهلاً، لقد لجأ الجزيرة إلى خيارات تكتيكية جيدة، خاصة على المستوى الدفاعي، مما جعل مهمة اختراق هذا الدفاع الذي يبدأ من منتصف الملعب، أمر غاية في الصعوبة، والإضافة إلى ذلك ارتكبنا الكثير من الأخطاء، بالنسبة لي لم أشاهد فريقي يرتكب هذا العدد الكبير من أخطاء التمرير مثلما شاهدته في مباراة ربع نهائي المونديال.

وعن التحية العسكرية التي يؤديها احتفالاً بتسجيل الأهداف، كما اعتاد في مباريات دوري أبطال آسيا، قال سيلفا: بالطبع سعيت للتسجيل، وحاولت مساعدة فريقي على تحقيق الفوز، إلا أن الأداء الدفاعي المنظم لفريق الجزيرة حرمنا من ذلك، تسجيل الأهداف بالنسبة لي تكتمل متعته بتحية جماهيرنا، ولكن للأسف هذا لم يحدث أمام الجزيرة.