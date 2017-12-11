بارك روتانا شريكاً فندقياً للجزيرة

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الجزيرة لكرة القدم، اتفاقية شراكة مع فنادق بارك روتانا - أبوظبي، تصبح بموجبها بارك روتانا شريكا فندقيا للشركة، ومقراً لإقامة الفريق الأول، حضر مراسم التوقيع والإعلان على الاتفاقية عايض مبخوت المدير التنفيذي لنادي الجزيرة، وربيع ملحم المدير العام لفنادق بارك روتانا، وتحصل بارك روتانا بموجب هذه الشراكة على حقوق تسويقية مميزة تتضمن وضع علاماتها التجارية في ملعب محمد بن زايد ومرافقه المتعددة، بينما ستكون الفنادق مقراً لإقامة معسكرات الفريق الأول التدريبية التي تسبق المباريات في البطولات المحلية والخارجية التي يشارك فيها الجزيرة.

وقال عايض مبخوت: تربطنا علاقة قوية بفنادق بارك روتانا منذ افتتاحها الرسمي، وهي مؤسسة رائدة فيما يتعلق بدعم الكيانات الرياضية والمجتمعية الوطنية، وسعداء لأن التوقيع الرسمي على اتفاقية الشراكة أعقب تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وواثقون في أن هذه الاتفاقية تنقل الطرفين لآفاق أرحب من النجاحات الاقتصادية والرياضية أيضاً، وفاتحة خير لعلاقة استثمارية ناجحة تمتد لسنوات عديدة قادمة».

من جهته قال ربيع ملحم: فنادق روتانا تغطي كل المدن الكبيرة في الشرق الأوسط، ونسعى حالياً للتوسع عالمياً ولمضاعفة عدد فنادق المجموعة في جميع أنحاء العالم، ونؤمن أن الشراكات مع كيانات كبيرة وعريقة مثل الجزيرة تسهم في إنجاح خططنا الطموحة فيما يتعلق بالمستقبل الاستثماري والتسويقي لمجموعة روتانا، ونبارك للجزيرة بلوغه نصف نهائي كأس العالم للأندية، ونتمنى له التوفيق في مباراتيه المقبلتين في البطولة العالمية الكبيرة التي تستضيفها الإمارات بنجاح.