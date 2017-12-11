مواجهة الريال دعوة للمتعة

علي معالي (أبوظبي)

«مواجهة ريال مدريد دعوة للمتعة.. ونصحيتي عدم الخوف لأنها فرصة للاحتكاك وتقديم كرة الإمارات للعالم».

هي دعوة من الرجل الذي أعاد اختراع كرة القدم، رجل وراءه رصيد طويل من الإبداعات في أكبر المناسبات وأقوى البطولات. دييجو مارادونا بما يملكه من خبرات وإنجازات وبطولات يدرك جيداً قيمة مواجهة فريق بحجم أسماء ونجوم وتاريخ ريال مدريد، ولذلك يطالب في حديثه الخاص لـ«الاتحاد» لاعبي الجزيرة بالاستمتاع الأربعاء المقبل في استاد مدينة زايد، أمام كريستانو رونالدو ومارسيليو وإيسكو وبنزيمة وراموس. وقال مارادونا: «بالتأكيد مواجهة الجزيرة مع ريال مدريد تاريخية بكل المقاييس، ونقلة مهمة ليس فقط في مشوار الجزيرة، بل هي فرصة لإثبات الوجه الجميل للكرة الإماراتية، ولقاء مثل هذا وفي بطولة رسمية مثل مونديال الأندية تختلف كثيراً عن مواجهة ودية أو استعراضية، وبالتالي فإن مواجهة الريال لها بُعد مختلف تماماً بالنسبة للكرة الإماراتية، ومهما تكن النتيجة فإن الجزيرة حقق ما يريده في هذا الحدث المونديالي الكبير، ونجح في تشريف ليس الكرة الإماراتية فقط، بل العربية بكل ثقة وثبات وقوة، ونجح في تخطي فريقين كبيرين من حيث بطولاتهما القارية».

وأضاف قائلاً: «ما قدمه الجزيرة بشكل عام كان نموذجاً مثالياً في التعامل مع مثل هذه المباريات المهمة، ومثلما فعل في انطلاقة البطولة بالتفوق على أوكلاند سيتي النيوزيلاندي في الافتتاح، تعامل بقدر كبير من الذكاء مع أوراوا. وأثبت قدرته العالية على مقارعة بطل آسيا والذي كان مفترضاً أن يدخل المباراة بنشوة الانتصار القاري الذي حققه منذ فترة قصيرة على حساب الهلال السعودي».

وأمس الأول كان الأسطورة دييجو مارادونا في قمة سعادته ليس فقط لتأهل الجزيرة لنصف نهائي مونديال الأندية، ولكن أيضاً بسبب فوز فريق الفجيرة الذي يدربه على اتحاد كلباء في دوري الدرجة الأولى، وقال: «سعادتي بما حققه الجزيرة في البطولة حتى الآن نابعة من عشقي لدولة الإمارات في المقام الأول».