شمسه سيف (أبوظبي)

تفاعل الشارع الرياضي مع تأهل «فخر أبوظبي» إلى نصف نهائي المونديال، ليلاقي ريال مدريد، بعد الفوز على أوراوا الياباني أمس الأول، سارعت الجماهير الإماراتية إلى مشاركة ممثل الوطن فرحته الكبيرة بمواصلة المسيرة الناجحة، ومواجهة ريال مدريد، من خلال التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وغرد المشجع الجزاروي صاحب الحساب buzayed0@: منذ اليوم الأول لبطولة أندية العالم، والهدف لدى كل محب وعاشق ومنتم لـ «فخر أبوظبي» الظهور بشكل مشرف وتمثيل الإمارات خير تمثيل، وما زالت الأمنيات وكلي ثقة بأننا متجهون لتحقيق طموحات وتطلعات أكبر، ولو بعد حين، وثقتنا برجال الفخر أكبر وآمالنا معهم دائماً تكبر، رغم الصعوبات التي واجهها الفريق، ورغم الغيابات والإصابات، إلا أنه لم يلتفت إلى تلك الأمور، واللاعبون تسلحوا بسلاح الرغبة والقتالية، وأنهوا الفوارق، ولم يضعوا في قاموسهم مساحة لمفاهيم الإرهاق أو الألم، لهذا تحقق الجزء الأهم ولله الحمد، وكتب m_almasabi@: ما كان يعتقده الآخرون «جنونا»، كنا نراه علناً «طموحا».. ولم نتردد في إعلانه، وفعلناها فعلاً وأصبحت حقيقة، فيما قال M_AlJaberi_80@: إنها فرحة شعب، شكراً للجنة المنظمة للبطولة، شكراً مجلس أبوظبي الرياضي، ننتظر دعماً أكبر بشراء تذاكر الجزراوية للقاء ريال مدريد، وأتمنى تفاعلاً سريعاً من الشركات والمؤسسات الوطنية.

ونشر صاحب الحساب ol4arab@ تغريدة، جاء فيها: جميع جماهير الدولة بمن فيهم الجزيرة كانت متخوفة من مشاركة الفريق في مونديال الأندية، بسبب تراجع مستواه في الدوري، لكن نريد أن نوصل رسالة للعالم أجمع، بأن الجزيرة يظهر في الأوقات الصعبة، ولن تجدوا يوماً من الأيام مثل روح لاعبي الجزيرة في البطولة.

لم تقتصر التهاني على جماهير الدولة فقط، بل امتدت إلى الجماهير العربية، وقال صاحب الحساب nnaaiiff2018@: أبناء المملكة العربية السعودية وقفوا مع الجزيرة ممثل الخليج الكبير، وفاز وأسعدنا، ويلعب في نصف نهائي كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد فريق القرن، مباراة واحده تفصل فريق «الجزيرة العالمي» عن نهائي مونديال الأندية.

وشارك الوسط الإعلامي أفراح الجزيرة بالصعود إلى نصف نهائي المونديال، ونشر يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية تغريدة كتب فيها: فوز الجزيرة العظيم في كأس العالم للأندية على أوراوا، والصعود لمقابلة ريال مدريد إنجاز كروي رائع وكبير، يستحق معه أن يكون «فخر الإمارات»، فيما نشر علي سعيد الكعبي معلق قنوات أبوظبي تغريدة جاء فيها: قبل البطولة كانت التوقعات بوداعه مبكراً، الجزيرة يعلنها مواجهة تاريخية أمام ريال مدريد، «فخر أبوظبي» فخر للعرب.كما قامت حسابات الأندية الرسمية بنشر التهاني والتبريكات للجزيرة، على الظهور المشرف، من خلال تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي.