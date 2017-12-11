الرميثي: الجزيرة قدم وجهاً مشرفاً لكرة الإمارات

أمين الدوبلي (أبوظبي)
هنا معالي محمد خلفان الرميثي، رئيس اللجنة المحلية العليا المنظمة لمونديال الأندية، الإدارة العليا في نادي الجزيرة، وعلى رأسها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الرئيس الفخري للنادي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على تأهل الجزيرة إلى نصف نهائي مونديال الأندية، معتبراً أنه إنجاز أسعد كل شعب الخليج، وعشاق الكرة في الدولة.
وأشاد الرميثي بدور شركة الكرة، واللاعبين والجهاز الفني في الإنجاز الذي يحدث للمرة الأولى، ويتبعه إنجاز آخر، بلقاء فريق عالمي، بحجم ريال مدريد في بطولة رسمية، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل لأي نادٍ عربي في نصف النهائي، متوقعاً أن يكون المشهد رائعاً في الحضور الجماهيري، في ظل حضور بطل أوروبا، مع بطل الإمارات، مؤكداً أن نجاح ممثل الدولة المضيفة في التأهل إلى «مربع الذهب» يسهم في إنجاح البطولة، لأن مهمة اللجنة المنظمة المحلية في الأساس تقوم على محورين، هما النجاح التنظيمي وتقديم الصورة المميزة للدولة، ودعم نجاحات الفريق الذي يمثل الكرة الإماراتية.
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وعن توقعاته للعدد الإجمالي للجماهير الذين يحضرون النسخة الرابعة عشرة من كأس العالم للأندية، قال: نتوقع أن يصل عدد الحضور الجماهيري إلى 200 ألف مشجع، ولو حققنا هذا الرقم سنكون وصلنا إلى الهدف، ونتمنى أن نكون قدمنا لإعلاميي البطولة كل ما يحتاجونه، وبزيارتي لكل المرافق الخاصة بالإعلاميين وجدت أن لديهم كل العوامل المساعدة، ووسائل الدعم كافة، والإعلاميون هم أحد أهم عناصر النجاح في أي بطولة، ومن جهتي أشكرهم على الدعم وإبراز الصورة الباهرة لأبوظبي، وهذا ما ننتظره دائماً من وسائل الإعلام التي نعتبر ممثليها دائماً جزءاً من الحدث.
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وحول حفل الختام قال: كل شيء سوف يكون مبسطاً، وهذه اشتراطات «الفيفا»، وسوف نلتزم بها، لأن الاتحاد الدولي يستهدف البساطة في التنظيم، من دون المظاهر المبالغ فيها، وبالنسبة لي فإن زيارتي لمرافق مدينة زايد زادت عندي الثقة في الخروج بالحدث في أبهى صورة، ومدينة زايد دائماً وأبداً كانت أيقونة الرياضة في الإمارات منذ عام 1979، وتظل بالنسبة لي من أجمل الأماكن في الإمارات لرمزية الاسم الذي تحمله، وتابعنا التطوير الذي حدث فيها آخر عشر سنوات حتى أنها عادت وكأنها جديدة.
وقال: المتطوعون من أهم مكاسب البطولة، ومشهدهم يدعو إلى الفخر، ويقومون بدور رائع، وقد لمست تغييراً كبيراً في ثقافتهم بتلك البطولة، حيث إنني كنت رئيساً للجنة المنظمة المحلية في عامي 2009 و2010، والآن وجدت إقبالاً كبيراً، وسوف نستفيد من كل هذه الكفاءات في البطولات المقبلة، سواء كانت نسخة كأس العالم للأندية أو البطولة الآسيوية.