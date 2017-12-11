تين كات: الفوز هدية إلى جماهير الكرة الإماراتية

مراد المصري (أبوظبي)
أهدى الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة، الانتصار التاريخي على أوراوا الياباني بطل آسيا، والصعود إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، إلى الجماهير الإماراتية التي يلعب «فخر أبوظبي» من أجلها، وليس لنفسه فقط.
وفي بداية المؤتمر الصحفي أمس الأول، تلقى تين كات تهنئة مندوبة الاتحاد الدولي بمناسبة الفوز، وعيد ميلاده الـ 63 والذي تزامن 9 ديسمبر أيضاً، وقال: إنها أفضل هدية في عيد ميلادي، والنتيجة محطة متميزة في مسيرتنا، حيث نجحت في الفوز بكأس رئيس الدولة ولقب الدوري، وحالياً الانتصار محطة أخرى، ونلعب من أجل جماهير الوطن في البطولة الكبيرة.
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وأضاف: الفوز على بطل آسيا تحقق بالقتال حتى آخر دقيقة، وبرهنا على أن الروح القتالية قادرة على أخذنا إلى مكان بعيد في أي بطولة، لعبنا المباراة بأقصى درجة تركيز ورغبة في الخروج منها بنتيجة إيجابية.
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