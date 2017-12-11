24 «طلقة فارغة» تجسد معاناة بينتيكي

مراد المصري (دبي)

ما أصعب أن تكون الطموحات عالية للغاية والأحلام كبيرة بالوجود بين نخبة لاعبي العالم، ثم يتبخر هذا الحلم ليصبح كابوساً ورحلة انحدار متواصلة، هذا ما يمكن أن يصف حال البلجيكي كريستيان بينتيكي مهاجم كريستال بالاس الذي واصل التراجع في الأداء، وجسد ذلك حينما فشل بتسجيل أي هدف في الدوري الإنجليزي من آخر 24 تسديدة له تجاه المرمى.

وجاءت تسديدات بينتيكي كالطلقات الفارغة أمام مرمى المنافسين، وما زاد الطين بلة إهداره ركلة جزاء لفريقه أمام بورنسموث في الوقت بدل الضائع مساء أمس الأول، ليكشف مدربه الإنجليزي روي هودجسون، أن بينتيكي من قرر تنفيذ ركلة الجزاء لوحده دون رجوع للجهاز الفني، حيث فرض الأمر على زملائه، وهو ما جعل هودجسون يبدو غاضباً للغاية لضياع فوز كان بالمتناول.

وأبقى التعادل كريستال بالاس بالمركز الأخير للمسابقة برصيد 11 نقطة، فيما لو كان حقق الفوز لتنفس الصعداء بعد طول انتظار، وقال المدرب: «أشعر بغضب شديد، خصوصاً حينما ترى ركلة جزاء تهدر في الدقيقة الأخيرة من شخص لم يتم تعيينه لتسديد ركلات الجزاء، لكنه قرر القيام بذلك وأن يكون الرجل الذي ينفذ ركلة الجزاء»!.

وتابع: «أعتقد أنه في حال قررت تنفيذ ركلة الجزاء، فإنه يجب أن تسجلها، هذه مخاطرة تجاه العديد من الناس وليس فقط مدربك، ولكن أيضاً الطاقم الفني وزملاؤك في الفريق الذين يلعبون معك من أجل هدف جماعي».

وكان بينتيكي صاحب الأصول الكونجولية، انطلق في مسيرة تصاعدية مميزة، وبرز ذلك حينما سجل 42 هدفاً في 89 مباراة مع أستون فيلا، بما جعل ليفربول يقرر دفع مبلغ تجاوز 35 مليون يورو لضمه إلى صفوفه، لكنه هناك بدأ التراجع بشكل مخيف للغاية، وصمد موسماً واحداً في قلعة «الأنفيلد رود»، حيث جاء مستواه مخيباً للآمال، ليرحل إلى كريستال بالاس منذ عام 2016، ويستمر هناك في ظل عدم وجود بديل له.